Sebbene sia in tour con il suo progetto da solista Damiano David non chiude di certo (e non l’ha mai fatto) al ritorno con i Måneskin. L’artista romano però ha fissato una condizione: “Solo se non sembrerà un lavoro”. Nel frattempo, continua a godersi la libertà creativa della sua nuova fase.

Damiano David sul ritorno con i Måneskin

Damiano David è nel pieno del suo tour solista con Funny Little Fears, l’album che segna il suo primo progetto individuale dopo anni al timone dei Måneskin. L’artista prosegue a fare musica e live in giro per il mondo, con entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Intanto, il cantante romano continua a raccontarsi anche alla stampa: tra le ultime interviste, spicca quella rilasciata a NME, in cui ha parlato non solo della sua nuova fase artistica, ma anche del futuro della band che lo ha reso celebre.

Pur vivendo un momento di rinnovata creatività personale, Damiano David non esclude un ritorno con Victoria, Thomas ed Ethan. Tuttavia, chiarisce: “Dobbiamo essere tutti ben riposati. Credo che la prima cosa da fare debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro. Questo è lo scenario ideale”. Parole che sanno di condizione, quasi di patto: tornare sì, ma solo se la fiamma sarà ancora viva.

LEGGI ANCHE: Natalie Reynolds organizza un meet con i fan ma nessuno si presenta

Il frontman ha spiegato che il suo album è nato da un bisogno urgente di leggerezza: “Stavo davvero affrontando la pressione, l’ansia, la stanchezza e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla”. Nessun rimpianto verso i Måneskin da parte di Damiano David, come spesso tanti hanno insinuato, anzi. Solo un percorso diverso per ritrovare sé stesso.

E mentre lascia aperte anche ipotesi cinematografiche, assicura: “Ne farò un altro, di sicuro” riferendosi a un futuro secondo album da solista. Ma il cuore resta aperto al passato: “L’Eurovision? Un bellissimo ricordo”. Dopo queste parole di Damiano David intanto i fan sognano di rivederlo nuovamente al lavoro con la sua storica band.