Georgette Polizzi, che molti ricorderanno per la sua partecipazione a Temptation Island, ha rivelato di aver realizzato la giacca indossata da Damiano David quando vinse l’Eurovision Song Contest con i Måneskin.

È di Georgette Polizzi la giacca con cui Damiano David ha vinto l’Eurovision

Georgette Polizzi, conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island con l’allora fidanzato e oggi marito Davide Tresse, è oggi una stilista affermata con un proprio marchio di moda.

Un brand che, nel 2021, ha raggiunto un traguardo straordinario: vestire Damiano David dei Måneskin durante la finale dell’Eurovision Song Contest, poi vinta dalla band.

A svelare questo curioso retroscena è stata la stessa Georgette in un video su TikTok, dove ha raccontato con ironia come, in un certo senso, anche lei abbia “vinto” l’Eurovision. “Vi ho mai raccontato di quella volta che ho partecipato all’Eurovision e ho vinto? Fermi tutti, ora ve lo spiego”, inizia nel video.

Il racconto parte dal 2019, quando Georgette scrive un messaggio su Instagram a Damiano David, proponendosi per realizzare un chiodo o un giubbino personalizzato, senza ricevere risposta.

Un anno dopo, però, arriva una mail a sorpresa in azienda: è il brand manager di Damiano che finalmente accetta l’offerta. Georgette si mette subito all’opera, seguendo le richieste del frontman: giubbotto su misura, vinaccia, con borchie e grafica dipinta a mano sulla schiena.

Dopo averlo spedito, Georgette non riceve risposta, nuovamente, finché una Instagram story mostra Damiano in partenza per l’Eurovision… con indosso proprio quel giubbotto. La sorpresa più grande? Il cantante lo ha poi indossato proprio durante la finale, quella in cui i Måneskin hanno portato a casa la vittoria per l’Italia.

Georgette conclude così il suo racconto: “L’ha indossato alla finale dell’Eurovision Song Contest nella quale abbiamo vinto, l’Italia ha vinto. quindi sì, io ho vinto l’Eurovision Song Contest”.

Poi, come di vede sempre nel video di TikTok, nel 2021 Damiano si è personalmente fatto sentire con lei, rispondendo su Instagram, dicendole che il giubbino era stupendo e ringraziandola.