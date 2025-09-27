Il documentario sui 25 anni del GF ha sorpreso per l’assenza di Rocco Casalino, Roberta Beta e Sergio Volpini. Emersi i presunti motivi per cui avrebbero deciso di non partecipare.

GF: perché Roberta, Sergio e Rocco non erano nel documentario

Il 26 settembre Mediaset ed Endemol hanno pubblicato il documentario celebrativo dei 25 anni del GF.

L’ha fatto attraverso filmati d’archivio, immagini inedite e interviste esclusive. Questo speciale ha ripercorso l’evoluzione del format, dai primi casting alla costruzione della Casa, fino alle dinamiche che lo hanno reso un fenomeno sociale. Tuttavia, tra le tante testimonianze raccolte, tre assenze hanno colpito il pubblico: Rocco Casalino, Roberta Beta e Sergio Volpini.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Rocco Casalino avrebbe rifiutato l’invito della produzione. Dopo l’esperienza al GF, Casalino è diventato uno dei volti più noti della politica, ricoprendo ruoli istituzionali di primo piano. Proprio per questo motivo, avrebbe preferito prendere le distanze da quel capitolo della sua vita, pur restando in buoni rapporti con alcuni ex concorrenti, come Marina La Rosa, con cui si sarebbe mantenuto in contatto nel corso degli anni.

Anche Roberta Beta avrebbe deciso consapevolmente di non partecipare al documentario. La sua assenza sembrerebbe non essere legata a dissapori con il programma, dato che lo scorso 14 settembre aveva celebrato i 25 anni del GF con un post affettuoso su Instagram. Fanpage.it ipotizza che si tratti semplicemente di una scelta personale, magari legata a motivazioni private o professionali.

Infine, Sergio Volpini, noto con il soprannome “Ottusangolo”, non ha preso parte al progetto, nonostante l’invito. La sua assenza secondo la fonte avere le sue radici dopo la polemica del 2020. Ovvero quando fu eliminato dal GF in seguito a un televoto lampo dopo le frasi controverse di Salvo Veneziano. Anche se Volpini non fu il protagonista delle dichiarazioni, l’esclusione avvenne per non essersi dissociato, insieme a Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.

Nessuna conferma ufficiale, ma tre assenze che, in un documentario che celebra la storia del GF, si fanno notare eccome.