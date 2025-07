Su TikTok Daniela Martani ha raccontato di essere stata aggredita in spiaggia

Con un video su TikTok Daniela Martani ha denunciato di essere stata aggredita in spiaggia. Per tale motivo ha raccontato di volersi rivolgere ai carabinieri e fare chiarezza sull’accaduto.

Il racconto di Daniela Martani

Daniela Martani ha condiviso su TikTok un episodio che si è verificato durante la sua vacanza a Peschici, mentre si trovava in spiaggia. L’ex volto del GF ha affermato di essere stata “aggredita”, dopo aver sollevato qualche critica rispetto ai pagamenti e alla presenza del suo cane.

Secondo il racconto di Daniela Martani, tutto sarebbe cominciato quando ha segnalato ai gestori dello stabilimento che da settimane è impossibile pagare con il bancomat, neanche una semplice bottiglietta d’acqua. Ed è qui che le sarebbe stato intimato di lasciare la spiaggia libera nonostante il suo cane, al guinzaglio, fosse perfettamente in regola.

Pare che sia stato questo a far scoppiare una violenta lite tra Daniela Martani e i gestori del posto. “Mi hanno messo le mani addosso”, ha dichiarato lei, che ha condiviso un video in cui si sente una voce reagire: “Fai pure venire la finanza, tanto qui siamo tutti in regola… Sei una me**a di persona. Mi hai fatto foto e video, ma adesso li cancelli.”

Non appena tornata a casa, Daniela Martani ha annunciato la sua intenzione di rivolgersi ai carabinieri: “Adesso chiaramente andrò a denunciare ai carabinieri e questo è quello che è successo.” Nel video ha anche fatto una descrizione della spiaggia, spiegando appunto ciò che a detta sua non funzionerebbero.

L’ex concorrente del Grande Fratello piuttosto arrabbiata ha deciso quindi di raccontare tutto sui social. Ora dopo l’aggressione che ha detto di aver subito ora ha intenzione di parlarne con le autorità.

Questo quindi le parole pronunciate da parte di Daniela Martani sul suo profilo di TikTok, diventato virale tra gli utenti della piattaforma.