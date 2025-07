Secondo un’indiscrezione spuntata nelle ultime ore, Paolo Bonolis sarebbe ancora innamorato della sua ex moglie Sonia Bruganelli e starebbe sperando in un ritorno di fiamma. Non sarebbe tardata ad arrivare la reazione di Angelo Madonia.

Il retroscena su Paolo Bonolis

Sono trascorsi ormai due anni da quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Nonostante la separazione però il celebre conduttore e l’ex opinionista del Grande Fratello non si sono mai realmente allontanati e con il passare del tempo sono rimasti in ottimi rapporti. In particolare per la felicità dei loro figli, e anche per il bene reciproco che non è mai terminato, Paolo e Sonia hanno continuato a frequentarsi e non sono mancate anche vacanze di famiglia insieme. Ma non solo.

Come di certo in molti sapranno, da qualche tempo a questa parte Bonolis ha detto addio al suo storico manager Lucio Presta e così ha rafforzato la collaborazione professionale con la sua ex moglie, che ha continuato a dargli importanti consigli. I due dunque ancora oggi lavorano a stretto contatto e pare che trascorrano molto tempo insieme. Fin qui nulla di strano, se non fosse per un retroscena che è emerso nelle ultime ore e che sta già facendo discutere.

LEGGI ANCHE: Mara Venier ospite di Maria De Filippi a Tú sí que vales

Stando a quanto rivela Alberto Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi infatti sembrerebbe che Paolo Bonolis sia ancora innamorato di Sonia Bruganelli. Pare anche il conduttore di Avanti un altro stia in cuor suo continuando a sperare in un ritorno di fiamma con la sua ex moglie, che nel mentre è impegnata con Angelo Madonia. Ma il ballerino in tutto ciò?

Stando a quanto spiffera la rivista, pare che l’ex maestro di Ballando con le Stelle “non faccia i salti di gioia per questo legame così esclusivo”. La Bruganelli, dal suo canto, non sembrerebbe voler fare un passo indietro. Inoltre sarebbe intenzionata, sempre secondo quanto si legge, a proseguire la collaborazione con il suo ex marito.

Naturalmente vi precisiamo che a oggi si tratta solo di pettegolezzi e di voci di corridoio. Siamo dunque a completa disposizione dei diretti interessati qualora volessero fare delle rettifiche su quanto vi abbiamo appena raccontato o rilasciare delle dichiarazioni.