Andrea Sanna | 18 Dicembre 2022

La critica di Daniele Dal Moro

Dopo giorni di fuoco ieri, nel post puntata del GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno chiarito. Ora sembrano andare nuovamente d’amore e d’accordo. Qualcosa che sembra aver sorpreso Daniele Dal Moro, il quale ha riservato qualche critica alla coppia.

Daniele Dal Moro è sicuramente felice che entrambi abbiano risolto le divergenze avute. È stato uno dei vipponi che in Casa ha cercato di farli ragionare e portarli a un faccia a faccia che potesse pian piano riavvicinarli. Probabilmente, però, non si aspettava che tutto ciò avvenisse in maniera così veloce, specie per come si è svolta la puntata di ieri. Anche in questa circostanza, infatti, Edoardo e Antonella sono parsi molto distanti e la tregua è arrivata solo nel post diretta.

Notato quindi questo ennesimo cambio repentino e vederli andare nuovamente d’amore d’accordo ha comunque smosso qualche critica. Daniele Dal Moro, che non le manda di certo a dire, ha esclamato subito: “A me fanno troppo ridere alcune scene. È più forte di me. Si sono scannati fino a ieri e adesso si limonano in cucina. Chi? Edoardo e Antonella. Io sono felice per loro, però allora non scannatevi così. Sembrava che non dovessero più parlarsi e stare insieme. È sempre tutto esagerato”, ha sentenziato il veneto senza mezzi termini.

Alle parole di Daniele Dal Moro ha replicato subito Micol Incorvaia, che ha ribattuto mettendoci il carico da 90: “No, è lei che è esagerata”.

Daniele sui Donnalisi: “Mi fa troppo ridere, si sono scannati fino a ieri e adesso si limonano in cucina. Sembrava non si dovessero parlare mai più insieme è sempre tutto molto esagerato”

Micol: “No, lei è esagerata”



MIO DIO LOROOOO 🔥#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/K7XfoMXXtb — L'opinionista onesta del GF (@raiana_bara) December 18, 2022

Anche in quest’altro pezzetto di video, Daniele Dal Moro ribadisce il suo punto di vista riguardo alla pace fatta tra Edoardo e Antonella. Dello stesso pensiero del vippone sembrano esserlo anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Sebbene ora tra i Donnalisi sia tornato il sereno (almeno così sembra), qualcuno in Casa ha però avuto da ridire, esattamente come ha fatto proprio Daniele Dal Moro. Vedremo ora come si evolverà il loro rapporto con il trascorrere dei giorni.

