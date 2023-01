NEWS

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2023

Il retroscena sul passato di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro è un ragazzo molto riservato, ma di tanto in tanto apre il suo cuore e regala ai telespettatori spaccati della sua vita per nulla semplice. Il vippone, infatti, nella notte si è raccontato a Wilma Goich ( a seguire alla conversazione si è aggiunta anche Nikita Pelizon) e ha svelato qualcosa riguardante il suo passato.

Una rivelazione inedita che ci aiuta, però, a comprendere l’anima così fragile e talvolta (per alcuni) complessa di Daniele Dal Moro. Stavolta però non ha affrontato temi di cui aveva già parlato, quali la dipendenza da droghe e la determinazione nel riprendere in mano la sua vita una volta toccato il fondo.

A riportare il discorso dell’ex tronista di Uomini e Donne è Biccy. Daniele Dal Moro ha svelato di aver dormito per diversi giorni con un clochard. Ecco le sue dichiarazioni precise: “Ho dormito per più di due settimane sotto un porticato e all’aperto con un senzatetto. Quando stavo male prendevo e andavo via di casa e uscivo. E per due settimane ho dormito per strada”.

Pare che tutto sia iniziato durante una notte turbolenta e piuttosto complicata per Daniele Dal Moro, come da lui stesso ammesso: “Ero su una cunetta a fumarmi uno spinello”. Ed è qui che avrebbe incontrato il senzatetto, che per primo gli ha rivolto la parola. Così si è seduto accanto a lui e hanno iniziato a conversare: “(…)Sono rimasto lì con lui. Poi sono tornato lì tutte le notti per almeno 15 giorni, andavo lì e stavo lì con lui. Mi addormentavo lì e dormivamo. E abbiamo legato tanto, mi ha raccontato un sacco di cose che non avrei mai pensato”.

A seguire Daniele Dal Moro ha spiegato anche quanto lui non si sia mai arreso nella vita e quanto abbia sempre ritrovato la speranza. Ma ha dovuto toccare il fondo più volte per poter risalire.

Ad ascoltare questo racconto diversi telespettatori si sono detti molto commossi e hanno empatizzato con le parole pronunciate da Daniele Dal Moro.