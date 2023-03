NEWS

Nicolò Figini | 5 Marzo 2023

Nella serata di ieri al GF Vip si è tenuta la consueta Game Night, la serata giochi che fa divertire sempre tutti gli spettatori a casa. A presentare il simpatico TG, per esempio, abbiamo ritrovato Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. I due hanno intervistato Luca Onestini, il quale ha fatto l’imitazione di Alberto De Pisis.

Nel video qui sotto possiamo vederlo mentre indossa una parrucca, occhiali da sole e un accappatoio. In braccio, invece, tiene un cagnolino.

“Amore, nella casa è una situazione abominevole, un orrore. Aborro da tutto ciò. C’è solo una cosa positiva in questa casa, sono io. Eh sì… Amore, certo. Mi hai visto con questo accappatoio in seta 100%. Ah non è seta? Lo dimostri”.

In seguito, poi, come successo davvero anche ad Alberto De Pisis, Luca Onestini fa finta di dormire mettendosi un piccolo asciugamano in faccia e inizia a fare finta di russare. Poi riprende svegliandosi di soprassalto:

“Ho fatto una piccola sleeping beauty. Amore, guarda la pelle com’è bella tirata. Guarda che roba. Anche lei Tavassone la necessiterebbe. Di due anni però. Che gruppo? Io non ho un gruppo nella casa, sono un battitore libero. In che senso? In tutti i sensi, maleducato”.

Voi cosa ne pensate? Vi siete divertiti a guardare Luca Onestini in questa imitazione? Sul web molti utenti hanno lasciato commenti positivi e hanno fatto i complimenti al vippone. Lasciateci anche voi un commento qui sotto per farci sapere la vostra opinione. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.