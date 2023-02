NEWS

Andrea Sanna | 24 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il retroscena di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro nella notte ha avuto qualcosa da ridire sulla sua ex Martina Nasoni. Il suo arrivo nella Casa del GF Vip 7 in prima battuta l’aveva reso molto felice, ma pian piano i nodi sono venuti al pettine e i due si sono trovati spesso a litigare, anche duramente.

Da quel momento in poi sul loro rapporto sembra esserci stata una battuta d’arresto, che li ha portati ad allontanarsi definitivamente. Martina Nasoni in più occasioni pare aver confidato ad Antonella Fiordelisi, e alle persone a lei più vicine, di essere delusa da Daniele Dal Moro.

Proprio Antonella Fiordelisi nel post puntata ha voluto parlare di questa cosa con Daniele Dal Moro in stanza da letto. Anche tra loro non vi è più un’amicizia e il solido legame che si era creato inizialmente si è spezzato. Così Daniele nel sentire quelle parole dalla Fiordelisi ha sbottato.

Nel corso del suo sfogo Daniele Dal Moro ha non solo rivelato che a lui e Martina Nasoni è stato proposto di partecipare a Temptation Island (lui ha rifiutato subito), ma ha detto dell’altro: “Io per lei ci sono sempre stato e l’ho fatto perché c’è sempre stato del bene. Il resto non mi importa. Poi lei può dire quel che vuole e se ha delle prove per darmi contro, parlasse. Ho la coscienza pulita. Ti potrei fare degli esempi quando ero sul Trono. Martina veniva a farmi le poste a Verona, sotto casa mia. In una posizione difficile, io chiamavo la redazione dicendo che avevo Martina lì e come comportarmi”.

A seguire il veneto ha detto anche di aver avuto un’altra relazione non andato a buon fine e di aver comunque sempre evitato certi atteggiamenti a Uomini e Donne. Un po’ come accade al GF: “Non ho baciato nessuna e sono uscito da solo”. QUI il video.

Su Martina poi Daniele Dal Moro aveva raccontato qualche giorno fa anche a Oriana Marzoli, come mostrato da questo video sotto:

“Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei. Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma”.