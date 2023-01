NEWS

Andrea Sanna | 4 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’attrazione di Alberto De Pisis per Edoardo

Nel post puntata Alberto De Pisis si è ritrovato in cucina a chiacchierare con Sarah Altobello. Presente alla conversazione anche George Ciupilan, che però non si è intromesso. Argomento di discussione è Edoardo Donnamaria.

Già in passato Alberto De Pisis aveva ammesso un interesse nei confronti del vippone, ma si era fatto da parte nel momento in cui quest’ultimo ha intrapreso una frequentazione con Antonella Fiordelisi. L’ha fatto anche per amicizia nei confronti di quest’ultima. Sebbene Alberto ed Edoardo siano stati protagonisti anche di qualche battibecco, hanno comunque mantenuto sempre un bellissimo rapporto. Ora che tra Donnamaria e la Fiordelisi la storia sembra essersi conclusa, proprio la vippona ha notato un riavvicinamento tra loro: “Alberto non mi è stata vicino, l’ho visto felice con Edoardo, sta più con lui e ci sta”.

Intanto Alberto De Pisis sembra essere ancora molto attratto, nonostante il tempo passato, da Edoardo Donnamaria e in confidenza con Sarah Altobello ne ha parlato. Quest’ultima non aveva capito si trattasse di un’attrazione così forte. Così il ragazzo ha spiegato i motivi per il quale preferisce evitare la questione:

“Sai perché non ne parlo? Inutile pensarci. Poi con lui non ho nemmeno quell’attrazione fisica da sentirlo… ma quando lui ride… io mi sento male, mi sciolgo. Mi sento malissimo. Non ti sei accorta perché non hai visto il prima. Io con lui sento di aver preso…. Con tutti i mesi vissuti, ci ho messo anche dell’impegno. Non può essere corrisposto un sentimento. Ne sono consapevole, ma al contempo ho provato una vibrazione, un qualcosa”.

Alberto De Pisis ha continuato a spiegare ciò che sente per Edoardo Donnamaria: “Sai quando ti alzi la mattina e apri gli occhi. E amore tu non puoi fare niente, io sono qui a ridere e cantare. È una cosa bella. Se ha leso il mio stato d’animo? Sì, l’ha leso, ma è una mia cosa e non addosso la colpa a nessuno. Mi ha fatto provare sensazioni che non provo da tempo e sono felice di questo”.

Ciò che si augura Alberto De Pisis, però, è che possa almeno diventare una bella amicizia. Chiunque volesse recuperare il video in questione può fare affidamento al sito del GF Vip 7.