NEWS

Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

Temptation Island

La segnalazione su Daniele De Bosis e Benedetta

Negli ultimi giorni si stanno diffondendo diverse indiscrezioni in merito a Uomini e Donne. Si vocifera che alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island potrebbero salire sul Trono. Tra questi si è parlato anche di Daniele De Bosis, il quale è uscito da single dal reality di Canale 5.

Dentro il villaggio in Sardegna, però, Daniele ha fatto la conoscenza della tentatrice Benedetta. Tra loro ci sarebbero state solamente parole dolci e poco più. Una volta fuori dal programma entrambi si sono professati single, ma alcune segnalazioni affermavano che ci fosse un flirt in corso.

La stessa Benedetta, tramite una delle Stories sul suo profilo Instagram, avrebbe confermato questa frequentazione. Tuttavia le cose potrebbero essere molto diverse da come sembrano. Questo perché Deianira Marzano ha riportato un rumor secondo il quale Daniele De Bosis e la tentatrice starebbero facendo finta di uscire insieme. Il motivo? Aumentare i rispettivi follower:

“Deia, quella Benedetta che si fa vedere spesso con Daniele, i due di Temptation Island. La conosco benissimo. Innanzitutto si sente con un mio amico da tempo e hanno una mezza relazione.

Lei ha detto a lui che con quel Daniele si fanno vedere in giro solo per hype, così aumenta i follower. Per questo ti arrivano tante foto. Lei lo ha definito uno sgorbio”.

Ovviamente non sappiamo se tutto questo sia vero. Dovremo attendere altre informazioni, magari dai diretti interessati prima di capire cosa c’è di reale in queste accuse. Seguiteci per molte altre news.