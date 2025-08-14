Il regista Dario Argento è stato ricoverato per problemi respiratori, ecco come sta adesso

Mentre si trovava in vacanza, Dario Argento è stato ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria, data dalla malattia con la quale convive da tempo. Ecco come sta il famoso regista dalle prime indicazioni raccolte da Ansa e Il Mattino.

Dario Argento ricoverato a Ischia, come sta

Come si apprende da testate autorevoli come l’Ansa e Il Mattino, Dario Argento è stato ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria. L’accaduto si sarebbe verificato nei giorni scorsi a causa di un peggioramento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologia con cui il celebre regista convive da tempo.

Stando a quanto si legge dalle fonti citate, Dario Argento si trovava in vacanza quando ha avvertito un malessere che ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari.

Dopo le prime cure secondo quanto si legge su Il Mattino, i medici pare stiano valutando l’opportunità di trasferirlo nel reparto di cardiologia, con l’obiettivo di sottoporlo ad accertamenti più approfonditi. Questo permetterebbe così di monitorare costantemente il suo stato di salute. Nonostante la situazione, Dario Argento ha mostrato grande determinazione. Secondo quanto riportato, infatti, avrebbe detto agli infermieri “Non vedo l’ora di tornare a lavoro”, a testimonianza del suo grande amore per il proprio mestiere.

Negli ultimi mesi, il regista ha ricevuto il Premio alla Carriera Andrea Purgatori 2025, riconoscimento ottenuto durante le Giornate degli Autori. In questo evento si è voluto omaggiare il suo immenso contributo al panorama cinematografico italiano e internazionale.

Ma come sta ora Dario Argento dopo il ricovero in ospedale. Dalle fonti citate si legge che al momento le sue condizioni sono considerate stabili. In ogni caso l’équipe medica preferisce mantenere la massima cautela. I fan e il mondo del cinema restano in attesa di aggiornamenti, augurandogli una pronta guarigione.

I fan e il mondo del cinema restano in attesa di aggiornamenti, augurandogli una pronta guarigione.