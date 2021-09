Le offese di Davide Silvestri ad Andrea Casalino

Nella puntata del GF Vip 6 di questa sera, 24 settembre 2021, hanno fatto vedere lo spezzone delle nomination della settimana precedente. La clip è dedicata a Davide Silvestri, il quale è finito in nomination perché in molti lo hanno votato. Tra questi anche Andrea Casalino con il quale l’attore dorme nello stesso letto. Ha dichiarato di esserci rimasto molto male dopo che la motivazione del modello è stata: “Ha un eccesso di simpatia a volte e faccio fatica a capire se è un po’ costruita“.

In confessionale l’altro ha poi detto: “Andrea faceva tutto il simpaticone, vieni, dai, andiamo. Ci facciamo il fitness, di qui, di qua. Sono inc*****to nero. È un falso. È un pagliaccio. Sappi che da ora in poi con me hai chiuso“. Anche quando Manila ha tentato di consolarlo lui ha reagito molto male e ha iniziato a isolarsi dagli altri. Ha affermato di esserci rimasto molto male e che non riesce a venire fuori quello che è davvero. Sophie Codegoni ha rivelato che: “A pelle non mi piace, mi mette proprio il nervoso“.

Una volta ripartita la diretta, quindi, Alfonso ha chiesto una replica ad Andrea Casalino, il quale ha affermato: “Premetto che su otto persone lo hanno votato in cinque e lui se l’è presa con me. Si è fissato con me, va bene così. Capisco la delusione, è umana, però si sta un po’ tanto esagerando. Davanti a tutto questo, l’offesa no. Pagliaccio no“. Davide Silvestri, allora, ha esposto il suo pensiero:

Intanto ti chiedo scusa. Quella serata lì ero nero, ci sono rimasto malissimo. Qualsiasi cosa abbia detto sbagliato su di te, ti chiedo scusa. Prima ti ho detto pagliaccio e poi ti ho chiesto scusa.

Alla fine del discorso, prima che Alfonso cambiasse discorso, Sophie Codegoni ha chiarito le sue forti dichiarazioni verso Davide Silvestri: “A me non è piaciuto per niente che Davide abbia fatto questa scenata a 40 anni. Un pianto, parole al vento, voglio stare da solo. Io lo reputo abbastanza infantile“. Continuate a seguirci per altri sviluppi. Clicca QUI per i video.

