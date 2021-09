1 Il significato del tatuaggio di Davide Silvestri

Davide Silvestri al GF Vip – Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Davide Silvestri ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip venerdì 17 settembre. Il ragazzo fin da subito sembra essersi ambientato con gli altri vipponi e sta iniziando a instaurare i primi legami. Oggi nel primo pomeriggio l’attore si è trovato a parlare in giardino con Manila Nazzaro.

Tra una chiacchiera e l’altra, la showgirl ha notato il particolare tatuaggio presente sulla caviglia di Davide: “Ma quello è il tuo lavaggio? No vabbè… mi fa troppo ridere quel tatuaggio”, ha commentato curiosa e molto divertita. Silvestri ha confermato, aggiungendo: “Sì, sono i simboli del lavaggio modificati”.

Il primo che vediamo è il simbolo del lavaggio che indica la temperatura massima con cui si può lavare quel capo. In questo caso è disegnato 17°, perché è il suo numero fortunato. Manila ha così accennato: “Ma è anche il mio. Pensa che ho vinto anche Miss Italia con il numero 17! Da quel giorno il 17 mi rincorre ovunque. Infatti io ero convinta di entrare venerdì 17”, ha detto la Nazzaro.

Così Davide Silvestri ha detto: “Io sono entrato venerdì 17. Il primo provino l’ho fatto il 17 maggio, così come il secondo, programmato per il 17 giugno. E sono entrato il 17 settembre. Entro e quando ho preso uno dei bussolotti c’era solo il 16 e il 22. Io ero andato a cercare proprio il 17. Non c’era. Mentre dico ‘no’ arriva Nicola che molla il bussolotto, lo guardo e trovo il numero 17”.

Il tatuaggio di Davide Silvestri

A seguire l’inquadratura per un secondo si è spostata su Soleil Sorge e Alex Belli intenti a conversare lì accanto per poi ritornare nuovamente su Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Proprio la conduttrice ha portato i suoi compagni all’attenzione del tatuaggio del coinquilino: “Ma avete visto il tatuaggio di Davide con le indicazioni per il lavaggio?”. Così a prendere la parola è stato proprio Silvestri, che ne ha poi spiegato il significato:

“Il 17 è il mio numero, poi c’è il trangolo equilatero perché rappresenta la terra e l’ho modificato così. Poi il simbolo del ‘non stirare’ come a dire ‘non rompermi il cavolo e lasciami stare’. Poi qui c’è la D, il simbolo normale è senza questo e c’è dentro la P o la A che sono i candeggi, io invece ho messo la D di Davide e il simbolo del toro sopra”.

Manila, Soleil e Alex hanno apprezzato il significato dei tatuaggi di Davide Silvestri, dicendo di trovarlo davvero molto carino. E voi conoscevate questa curiosità dell’attore?

Nel mentre ricordiamo in quale altro reality l’abbiamo visto…