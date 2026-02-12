Dopo la morte di James Van Der Beek, Mediaset cambia la programmazione e Dawson’s Creek torna in TV: dove e a che ora.

Dawson’s Creek torna in TV dopo la morte di James Van Der Beek

La morte di James Van Der Beek ha scosso tutti. Così Mediaset ha deciso di omaggiarlo con un regalo a tutti i fan di Dawson’s Creek, serie televisiva di cui l’attore è stato protagonista. Molti sono cresciuti con il teen drama degli anni ’90, considerato tra i più amati e apprezzati.

Ora vista la tragica circostanza, l’azienda del Biscione ha deciso di omaggiare James Van Der Beek e il suo personaggio Dawson Leery, con un appuntamento speciale in onda questa sera.

Ma dove e a che ora va in onda Dawson’s Creek in TV?

Dove e a che ora va in onda la serie televisiva

Precisamente quindi dove va in onda Dawson’s Creek stasera in TV e a che ora? L’appuntamento è previsto stasera in seconda serata, intorno alle 00:14, su Italia 1.

Per la precisione la rete ha deciso di trasmettere le prime due puntate della prima stagione, che hanno come titolo Emozioni in movimento (episodio pilota) e Festa di ballo.

La serie di Dawson’s Creek è ambientata a Capeside e racconta la storia di quattro ragazzi tra difficoltà, la crescita personale e le prime cotte. Protagonista di questa narrazione, come detto, è Dawson, interpretato dal compianto attore scomparso nelle scorse ore.

Ma non è tutto, perché non molto tempo fa, Mediaset ha anche deciso di riportare sulla propria piattaforma di Mediaset Infinity tutte le stagioni d Dawson’s Creek da recuperare o rivedere gratuitamente.

Oggi però è la giornata del ricordo di James Van Der Beek e Italia 1 ha cambiato la sua programmazione con questo piccolo omaggio.

