1 Le foto di Dayane Mello e Balotelli

Negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Dayane Mello. Il settimanale Chi ha infatti sganciato una bomba sulla modella brasiliana, svelando come l’ex gieffina abbia ripreso a frequentare nientemeno che Mario Balotelli, suo ex fidanzato. Stando a quanto riportato dalla rivista, sembrerebbe che i due siano più affiatati che mai, e che addirittura il calciatore stavolta abbia intenzioni serie. A quel punto il pettegolezzo ha fatto il giro del web e poco dopo a replicare è stata la stessa Dayane, che ospite a Casa Chi ha svelato cosa c’è tra lei e Balotelli, senza però né confermare né smentire il riavvicinamento. Queste le sue dichiarazioni:

“Con Mario Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo”.

Solo pochissimi giorni fa però si è ipotizzato che Dayane Mello e Mario Balotelli si trovassero nella stessa stanza d’albergo e a quel punto i gossip sono nuovamente impazzati. Adesso a confermare il riavvicinamento tra i due è nuovamente il settimanale Chi, che ha pubblicato le prime foto della modella e del calciatore insieme nello stesso residence. La coppia, nonostante abbia tentato di non farsi scoprire con vari diversivi, ha trascorso la notte insieme, segno dunque che tra Dayane e Mario sia tornato il sereno.

Nonostante pare che la Mello e Balotelli abbiano ripreso a frequentarsi, poco fa Mario ha deciso di parlare sui social, facendo uno sfogo e facendo intendere di non avere alcun legame sentimentale con la modella:

Che dunque tra la Mello e Balotelli ci sia solo amicizia? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre qualche giorno fa Dayane ha svelato con quali ex gieffini è rimasta amica. Rivediamo le sue dichiarazioni.