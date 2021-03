1 Dayane Mello: “Sono innamorata”

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip e i concorrenti hanno già preparato gli ultimi bagagli per fare il loro ritorno a casa dai propri cari. Ieri a tarda notte, Dayane Mello (dopo essere uscita dal confessionale) ha avuto una conversazione in piazzetta Morra con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Qui ha confessato, ancora una volta, di essere innamorata.

Per chi non lo ricordasse, solo lunedì scorso Dayane Mello ha ammesso a sé stessa in primis e al pubblico che quello che prova per Rosalinda Cannavò non è solo amicizia, ma dietro questo legame si cela un sentimento molto profondo. Vista però la situazione attuale della sua amica, che ha intrapreso una relazione con Andrea Zenga (sebbene anche lei abbia fatto in confessionale dichiarazioni simili a quelle della brasiliana), la modella ha deciso di fare qualche passo indietro.

E proprio durante la chiacchierata con i due coinquilini è tornato fuori l’argomento nel momento in cui Dayane Mello ha detto testuali parole: “Posso solo dire ‘Viva l’amore’. Meglio che non dico altro. […] Io sono innamorata ragazzi. Io di chi? Volete sapere troppo. Domani lo saprete”.

Pierpaolo Pretelli ha sorriso e sottolineato: “Tutti e tre siamo innamorati”. A quel punto Andrea Zelletta, incuriosito, ha chiesto:“Rosina?” con Dayane che ha risposto negativamente a questa domanda, sebbene abbia poco convinto i due inquilini: “Ve lo dico domani notte. Pierpaolo lo sa già, qualcosina lo sa. Lui qualcosa sa. Questa persona è fuori dalla casa del GF Vip. Ma no, non è Alfonso Signorini. Se è del GF Vip? Sì, no“.

Dayane “io sono innamorata”

Andrea “ma lei di chi”

Se c’è chi crede alla versione di Dayane Mello, c’è chi, invece, sia un modo per far capire ancora una volta quanto i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda Cannavò siano ancora vivi in lei. Chissà se dopo la finale la modella ci svelerà finalmente chi è la persona fortunata! Stay tuned!