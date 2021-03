1 Il commento di Dayane Mello

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Tra gli ospiti che la conduttrice Barbara d’Urso ha accolto nel suo studio c’era anche Dayane Mello. Reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip da assoluta protagonista, la modella è tornata alla sua vita di tutti i giorni e da sua figlia Sofia.

Nel corso della puntata, a Dayane Mello sono state mostrate delle dichiarazioni fatte da Francesco Oppini, dal padre di quest’ultimo e dalla fidanzata del cronista nei suoi confronti. Ecco il commento dopo le immagini viste:

“Non so se ridere o piangere. Cioè, non so se prendere sul serio questa situazione, riderci , oppure provare tristezza. Questa non è una cosa divertente. Il senso è che comunque lui continua a parlare di me. Io voglio parlare della mia vita e non di lui, non voglio sparlare come fanno gli altri. La figura di me**a la fa lui e non io. Non ha il diritto di parlare così di me. Finché parli del gioco va bene, ma della mia vita no. Questo commento di suo papà è triste. Poi ha anche una madre che è stupenda e supporta le donne e lui fa questo?”

E a proposito del suo rapporto con Francesco Oppini, Dayane Mello ha aggiunto:

“Quando sono entrata nella casa io ero single e lo sono ancora. All’inizio eravamo molto amici, c’era una grandissima chimica tra di noi. Per un mese e mezzo siamo stati amici e ci siamo divertiti. Dopo lo scivolone che ha fatto, per le cose che ha detto è cambiato tutto. Non è perché ha detto quelle cose a me, le avesse dette a un’altra donna sarebbe stato uguale. Non c’ho mai provato davvero con lui, nessuno dei due l’ha fatto. Lui è un ragazzo che sa come prendere una donna. Secondo me gli piace giocare e secondo me sicuramente se ha giocato con me avrà giocato con altre donne”.

La fidanzata di Francesco Oppini non ha apprezzato alcuni comportamenti di Dayane Mello nella Casa.



Questo dunque il commento di Dayane Mello a proposito dell’accaduto con Francesco Oppini e non solo.