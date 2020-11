1 Dopo la squalifica di Stefano Bettarini, Dayane Mello svela la verità sul loro flirt: ecco le dichiarazioni della modella

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 abbiamo assistito alla squalifica di Stefano Bettarini. Come sappiamo l’ex calciatore, entrato in casa solo tre giorni prima, è stato espulso per aver bestemmiato ed ha così dovuto lasciare la casa. In poche ore però Stefano ha fatto a lungo discutere, anche per via del suo flirt con Dayane Mello. Non tutti sanno che anni fa, quando la modella ha partecipato a L’Isola dei Famosi e Bettarini era inviato del reality, i due hanno avuto una brevissima frequentazione, che tuttavia ha fatto chiacchierare per diverso tempo. Proprio pochi minuti dopo il suo ingresso in casa, Stefano e Dayane hanno avuto un duro confronto, durante il quale la modella ha accusato Bettarini.

In Honduras infatti i due erano stati beccati un una spiaggia a baciarsi, venendo paparazzati da Chi, finendo direttamente in copertina. A quel punto Dayane Mello ha accusato Stefano Bettarini di aver organizzato il tutto. Tuttavia a fare chiarezza ci ha pensato Alfonso Signorini che ha svelato la verità sull’accaduto. La modella e l’ex calciatore hanno così cercato di voltare pagina, ma il loro nuovo rapporto non ha avuto modo di iniziare, a causa della squalifica di Stefano. Così dopo la scorsa puntata Dayane, confidandosi con le sue amiche, ha raccontato la verità sul flirt avuto con Bettarini. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Sapete perché sono incaz**ta con quello? Ti racconto. Stefano mi è piaciuto sin da subito e nella notte che io sono stata eliminata abbiamo fatto tutta la giornata in piscina insieme. Vedo un movimento strano nel telefono. “Dai che dobbiamo fare una passeggiata al mare!”. Tutto pianificato con i paparazzi. Mi è puzzato un po’, però non ragionavo su quella cosa lì. Poi è venuto nella mia camera, è entrato di nascosto e quella notte siamo stati insieme. Nell’altro giorno avevo l’aereo alle 4/5 del mattino. Arrivo in Italia ed ero nella copertina di Chi con lui. Apro: foto rubata dei paparazzi. Mi sono sentita presa in giro”.

Ma non è tutto. Scopriamo che altro svela Dayane Mello in merito al flirt avuto con Stefano Bettarini.