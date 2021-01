1 GF Vip: dopo la puntata Dayane Mello svela la sua strategia per arrivare in finale (VIDEO)

Il cerchio si stringe e la finale si avvicina. Lo sa bene Dayane Mello che si sta giocando un posto importantissimo per l’ultimissima puntata del GF Vip, dove conosceremo il vincitore. Volente o nolente, viene a galla anche qualche strategia. Dal video mostrato sotto, secondo alcuni, la brasiliana sembra aver calato il suo asso nella manica ieri sera. Come al solito, però, non è stata in silenzio, ma alla luce del sole ha detto la sua, dopo la puntata:

“Se io avessi nominato Maria Teresa, come Giulia e Stefania, ci sarebbe stata lei al posto mio. Oppure, magari, sarei andata sia io che lei” ha detto Dayane, ma Samantha de Grenet le ha fatto notare che in realtà ha fatto male i conti e che comunque avrebbe avuto un vantaggio di un solo punto: “Tu comunque avresti avuto quattro voti. Perché ti ho votata io, Maria Teresa, Rosalinda e Carlotta“.

Errata corrige: mi scuso pubblicamente per aver sostenuto che Dayane non avesse scelto MTR per incoerenza. Sbagliavo, l'ha fatto per strategia. Chapeau.

"Se avessi scelto lei, sarebbe andata lei al posto mio" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/0wFSfA9irJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

Sebbene abbia fatto confusione con i conteggi, la mossa fatta da Dayane Mello si è comunque rivelata vincente, tanto che ora è lei a giocarsi un posto in finale insieme alla sua amica speciale Rosalinda Cannavò, a Giulia Salemi e Stefania Orlando.

C’è da dire, però, che la stessa Dayane Mello pochi giorni fa durante il gioco ideato dal GF Vip, ha ammesso che il suo biglietto per la finale l’avrebbe potuto darlo a Samantha o Maria Teresa, confermando quindi la sua teoria anche in puntata e dando il suo punto alla de Grenet. Qualcuno, però, in questa decisione ci ha visto della strategia da parte della modella brasiliana, poiché secondo molti avrebbe dovuto dare la sua preferenza alla Ruta.

Un televoto tutto al femminile, che ci racconterà chi tra loro sarà la prima finalista. Per scoprirlo, però, dobbiamo attendere la prossima puntata del GF Vip, in programma lunedì prossimo.