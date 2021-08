1 Deddy e Rosa al centro dell’attenzione

Da mesi ormai Deddy e Rosa sono al centro dell’attenzione mediatica. Come è ben noto il cantante e la ballerina si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici 20, e la loro storia d’amore ha appassionato il pubblico. Tuttavia dopo la fine del talent show i due si sono improvvisamente allontanati, senza dare alcun tipo di spiegazione. Proprio Dennis, nel corso delle interviste, è più volte apparso schivo nel rispondere alle domande sulla sua fidanzata, e a quel punto si è parlato di crisi. Poche settimane dopo la Di Grazia, con un post sui social, ha parlato per la prima volta, confermando così la fine della relazione. Nel mentre i due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram, segno dunque che entrambi hanno voltato pagina una volta per tutte.

Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha portato Deddy e Rosa nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Alcuni utenti sui social infatti notato come il cantante abbia apparentemente messo, per poi rimuovere, un like contro la Di Grazia. A quel punto i fan della coppia hanno iniziato ad attaccare duramente Dennis, che nel mentre è finito al centro della polemica. Nel frattempo la ballerina, dopo aver visto i commenti dei follower sull’accaduto, ha deciso di intervenire e su Twitter ha fatto un piccolo sfogo. Rosa ha infatti affermato di aver voltato pagina, di essere felice oggi e di essere stufa di questi drammi. Queste le sue parole in merito:

“Basta a tutto questo. Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c’è un limite. Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io ad oggi sono felice”.

Mentre Rosa ha deciso di intervenire, Deddy ha invece preferito rimanere in silenzio. Il cantante nel mentre qualche giorno fa è stato vittima di una truffa. Rivediamo cosa è accaduto e le sue parole.