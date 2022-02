1 La reazione di Soleil all’aereo per Delia Duran

Solo poche ore fa sulla casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato un aereo per Delia Duran, inviato da Alex Belli. Come sappiamo l’attore lunedì sera farà ritorno in casa, e la sua permanenza durerà per ben due settimane. Nel mentre però Alex ha voluto fare un primo passo verso sua moglie e le ha così inviato il seguente messaggio: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Ciò nonostante la modella non sembrerebbe aver gradito il gesto di suo marito. La Vippona ha infatti, confidandosi con Manila Nazzaro, ha ammesso di non essere contenta e di non credere in alcun modo alle parole di Belli.

In queste ore intanto è arrivata anche la reazione di Soleil Sorge. Quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scoperto che Delia Duran ha ricevuto un aereo da Alex Belli, non ha ben reagito all’accaduto. L’influencer infatti a sua volta ha fatto intendere di non credere molto al gesto dell’attore. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore“.

Nel mentre il pubblico e il web si chiede cosa accadrà quando Alex Belli varcherà nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip 6. L’attore deciderà di recuperare il rapporto con sua moglie Delia Duran, o invece si riavvicinerà di nuovo a Soleil Sorge? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre alcuni giorni fa a schierarsi duramente contro Alex è stato Aldo Montano, che ha detto la sua sul ritorno di Belli all’interno del reality. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.