La verità sul presunto copione di Delia Duran

Questa mattina nella Casa del Grande Fratello Vip e sui social è scoppiato il caso “copione-gate”. Jessica Selassié in giardino ha raccontato agli altri vipponi di aver notato Delia Duran nascondere qualcosa dentro l’armadio, come se leggesse delle cose. Anche Manila Nazzaro (e non solo) hanno notato questa cosa. Dalle dichiarazioni in questione ne è nata una polemica sul web da parte di una fetta di utenti, convinti che Delia nasconda un copione. La realtà, però, è ben diversa.

Manila Nazzaro ha colto la palla al balzo per chiedere direttamente a Delia Duran spiegazioni. Dato che le due sono entrate in confidenza, si è sentita di dovere di porle questa domanda. Poco dopo l’ex Miss Italia è andata a rivelare il tutto a dei coinquilini:

“Ho detto a Delia che doveva aiutarmi a svelare un mistero che aleggia in Casa. Anche in confessionale mi chiedono, dunque ho la responsabilità di chiarire questa cosa a tutto il mondo”, ha detto con ironia Manila Nazzaro parlando della questione Delia Duran. E ancora: “Le ho chiesto ‘che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Una lettera…perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina’. Così lei mi ha detto che potevo anche controllare e che lei mette il copri cap****li, perché il bagno è sempre occupato e dunque li mette dentro l’armadio”.

Così Manila Nazzaro ha continuato a spiegare la chiacchierata con Delia Duran, svelando ancora: “Le ho detto scherzando che avevo il dovere di controllare. Ma non c’è niente. Ha tre vestiti lì attaccati. Perché lei non usa il reggiseno. Ma io ridevo”. Anche Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli si sono detti piuttosto tranquilli a riguardo e hanno ironizzato.

Pensavano che Delia avesse un copione nell’armadio invece si stava mettendo i copricapezzoli, MI STO SENTENDO MALISSIMOOOOO #GFVIP pic.twitter.com/CqGoKCQkcb — nicky (@azzurropuffo) January 30, 2022

Questione chiusa? Sembra che il “copione-gate”, con protagonista Delia Duran si sia concluso ancor prima di cominciare! Nell’armadio non c’è alcun foglio, ma semplicemente dei nipple pasties!

