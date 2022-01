1 Le accuse a Delia Duran

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica è Delia Duran. Come sappiamo sono mesi che la modella fa discutere per via del suo matrimonio con Alex Belli, e del triangolo nato con Soleil Sorge. Solo poche ore fa nella casa del Grande Fratello Vip, Delia ha deciso di lasciare ufficialmente l’attore e si è anche tolta la fede. Questa mattina però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Jessica Selassié ha infatti svelato a sua sorella Lulù e a Manila Nazzaro di aver beccato la Duran in stanza intenta a leggere qualcosa di misterioso. Pare anche che la modella, sempre secondo le parole della Principessa, non appena si è accorta della presenza di Jessica, avrebbe nascosto il tutto per non farsi beccare. Queste le dichiarazioni della Selassié:

“Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio, e l’altra come se stesse leggendo qualcosa. Quando ci ha viste entrare si è letteralmente spaventata, è proprio sbiancata. Poi ha spinto con mano e ha chiuso subito l’armadio”.

A quel punto è arrivata la replica inaspettata di Manila Nazzaro, che ha svelato a sua volta di aver già notato in precedenza degli atteggiamenti sospetti in Delia Duran:

“Non è la prima volta che la vedo fare ste cose. L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me c’è qualcosa che nasconde nell’armadio”.

Il web nel mentre, dopo aver ascoltato le parole di Jessica Selassié, si è convinto che Delia Duran stia seguendo un copione, e che dunque tutto quello che è accaduto con Alex Belli sarebbe studiato a tavolino. Naturalmente si tratta solo ed esclusivamente del pensiero degli utenti, e non c’è alcuna prova che la modella stesse realmente leggendo dei fogli. Nel mentre in queste ore Soleil Sorge ha scoperto che Delia ha lasciato Alex, ed è arrivata la sua inaspettata reazione. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.