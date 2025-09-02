A distanza di poche settimane dal debutto a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso lancia a sorpresa un nuovo progetto. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo progetto di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso sta per tornare in tv! Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, poche settimane fa la celebre conduttrice partenopea è stata annunciata come concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Come è noto, il fortunato talent show di Rai 1 tornerà in onda a fine settembre, naturalmente con la conduzione di Milly Carlucci. In occasione dei 20 anni della trasmissione la padrona di casa ha messo in piedi un cast d’eccezione e tra i protagonisti ci sarà anche la d’Urso, dopo la partecipazione dello scorso anno come ballerina per una notte.

Naturalmente il pubblico attende con ansia di scoprire come Barbara se la caverà con questa nuova e inedita avventura e di certo le aspettative non verranno deluse. In attesa di vedere la conduttrice in pista, in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione e che coinvolge proprio l’ex volto Mediaset. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post pubblicato sui suoi social, Barbara d’Urso ha presentato a sorpresa il suo nuovo progetto. A distanza di poche settimane dalla partenza di Ballando con le Stelle, la presentatrice ha deciso di aprire un canale YouTube, che nei prossimi giorni riempirà con contenuti esclusivi. In merito la conduttrice ha dichiarato: “Ho aperto il mio canale YouTube! Per il momento è vuoto ma presto arriveranno i primi contenuti che, sono sicura, vi piaceranno molto. Saranno inaspettati”.

Nuovo progetto dunque per Barbara, che si prepara a stupire ancora una volta i suoi fan. Nel mentre la d’Urso sta anche iniziando ad allenarsi in vista della prima puntata di Ballando e di certo le aspettative non verranno deluse.