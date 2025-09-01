Oggi pomeriggio su Canale 5 è partito ufficialmente Dentro La Notizia, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi. Il programma di informazione prende il posto di Pomeriggio Cinque in uno studio completamente nuovo e con tanto di pubblico.

Dentro La Notizia debutta su Canale 5

Dopo diverse settimane di attesa, questo pomeriggio su Canale 5 è ufficialmente partita la prima edizione di Dentro La Notizia, il nuovo programma di informazione che vede la conduzione di Gianluigi Nuzzi. La trasmissione va a prendere il posto di Pomeriggio Cinque, che ha chiuso i battenti dopo ben 17 anni. Il programma offrirà al pubblico Mediaset uno sguardo ravvicinato sui più grandi casi di cronaca e attualità e fornirà un’attenta analisi della realtà ai telespettatori. In merito a questo nuovo prodotto lanciato dal Biscione, proprio Nuzzi ha affermato:

“Vedremo esattamente l’approfondimento sui fatti della giornata. Entreremo dentro le notizie, saremo lì dove i fatti accadono. Abbiamo una squadra di inviati che è già in giro per l’Italia: accenderemo un faro non solo sui grandi gialli, ma anche sulle declinazioni dell’attualità. Sarà una presa diretta avvincente”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, terminata l’amicizia con Fabio Maria Damato

Questo pomeriggio dunque su Canale 5 sta andando in onda la prima puntata di Dentro La Notizia e una volta in studio, che è completamente nuovo e con tanto di pubblico, Gianluigi Nuzzi ha immediatamente ringraziato tutti i telespettatori per poi affermare: “Buonasera amiche e amici. C’è un’atmosfera calda e mi fa piacere. Questa prima puntata è dedicata, come lo saranno tutte, all’attualità. Vorrei entrare nelle vostre case e raccontarvi quello che succede, sempre accesi sui fatti e sulla realtà”.

#DentrolaNotizia inizia adesso!

Affronteremo insieme a voi argomenti di attualità e di realtà.

In diretta ora su #Canale5 pic.twitter.com/4VT6Im3Od5 — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) September 1, 2025

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura. A partire da oggi il conduttore terrà compagnia, pomeriggio dopo pomeriggio, al grande pubblico Mediaset e di certo le aspettative non verranno deluse.