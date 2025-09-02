Da mesi Stefano De Martino viene etichettato come “erede di Pippo Baudo”. Adesso il presentatore partenopeo, che da stasera tornerà in onda con Affari Tuoi, interviene e dice per la prima volta la sua.

Stefano De Martino ricorda Pippo Baudo

Giornata importante, questa, per Stefano De Martino. Da stasera infatti il presentatore partenopeo torna ufficialmente in onda su Rai 1 con la nuova edizione di Affari Tuoi, che promette di regalare tantissimi colpi di scena. Numerose le novità previste quest’anno e solo poche ore fa il conduttore ha presentato le prime news del celebre gioco dei pacchi. Sera dopo sera Stefano entrerà nelle case degli italiani e terrà compagnia al grande pubblico del primo canale. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. In occasione del ritorno del game show, ieri pomeriggio De Martino si è collegato con Estate in diretta e ha mostrato il nuovo studio in anteprima. Ma non solo. Il presentatore ha anche voluto ricordare Pippo Baudo, venuto a mancare due settimane fa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“A mio modo ho un primato: non ho mai incontrato Pippo Baudo nella mia vita. Per me lui è sempre stato un mito e una leggenda. Essere al Teatro delle Vittorie quest’anno ha una valenza in più perché questa è la casa di Pippo”.

Da mesi intanto proprio Stefano De Martino viene etichettato come “erede di Pippo Baudo”. Adesso così il conduttore di Affari Tuoi ha deciso di intervenire e di dire la sua e a riguardo ha aggiunto:

“Questa cosa mi ha lusingato, nonostante sia utopica. È ovvio che Pippo non abbia nessun tipo di erede, tantomeno mi posso accostare io a un monumento della televisione come questo. Mi fa piacere frequentare casa sua, però ogni paragone è assurdo a mio avviso”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Stefano De Martino, che da stasera tornerà in onda con Affari Tuoi.