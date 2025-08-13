La Rai a quanto pare ha deciso di anticipare La Vita in Diretta al 1° settembre per rispondere all’esordio di Dentro la Notizia, il nuovo programma di Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

La Vita in Diretta anticipa la messa in onda

Preparatevi a una stagione televisiva infuocata! La Rai non vuole fare dei passi indietro nella gara degli ascolti pomeridiani. A dimostrarlo, a quanto pare, ci sarebbe una mossa ben precisa presa da parte dell’azienda. Come rivelato in anteprima da Davide Maggio, La Vita in Diretta tornerà in onda con una settimana di anticipo, precisamente dal 1° settembre.

Per quale motivo, secondo quanto trapela ciò si dovrebbe verificare per contrastare l’arrivo di Dentro la Notizia, il nuovo programma di Gianluigi Nuzzi su Canale 5 che prenderà il posto dello storico Pomeriggio Cinque.

Una strategia già vista: proprio come successo con Affari Tuoi, anticipato per contrastare la partenza sprint de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, anche in questo caso pare che la Rai non abbia intenzione di perdere troppo tempo… e ascolti. La decisione, secondo quanto riportato da Maggio, è arrivata dopo un fitto scambio di e-mail tra i vertici Rai, i quali sarebbero preoccupati per la concorrenza agguerrita di Mediaset.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Super Vip, quando iniziano i casting

Il ritorno anticipato di Alberto Matano, inizialmente previsto per l’8 settembre, è una mossa che lascia intendere come in Rai ci sia un po’ di agitazione. Il programma di Nuzzi partirà infatti per primo, cercando di conquistare da subito una fascia oraria molto delicata e familiare al pubblico di Canale 5, rimasto per tanti anni legato prima (e soprattutto) a Barbara d’Urso e poi a Myrta Merlino.

La Rai, dunque, pare proprio non voglia farsi trovare in alcun modo impreparata. La sfida tra Matano e Nuzzi è ufficialmente iniziata, con un po’ d’anticipo. Ora sarà il pubblico a decidere chi premiare.