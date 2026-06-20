Cosa mangia Arianna Fontana? La campionessa olimpica segue un’alimentazione studiata per riuscire a mantenere la sua forma fisica ed essere sempre al top in vista delle gare.

Dieta di Arianna Fontana: cosa mangia la campionessa olimpica?

Con dodici medaglie olimpiche conquistate in carriera e un nuovo oro ottenuto nella staffetta mista ai Giochi di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana continua a essere una delle atlete più vincenti dello sport italiano. Dietro ai suoi successi c’è un lavoro quotidiano fatto di allenamenti intensi, disciplina e un’alimentazione studiata per sostenere le elevate richieste fisiche dello short track. In un’intervista rilasciata a Io Donna, la pattinatrice originaria di Sondrio ha raccontato alcuni dettagli della sua routine alimentare. La base della sua dieta è rappresentata dalle proteine, fondamentali per il recupero muscolare e per affrontare le numerose ore di allenamento. La colazione, uno dei pasti più importanti della giornata, prevede spesso avena, semi di lino e proteine, accompagnati da un caffè con latte di soia. In alternativa, Fontana sceglie una colazione salata a base di uova e prosciutto.

Nonostante l’attenzione alle proteine, la campionessa non rinuncia ai carboidrati, considerati essenziali per reintegrare le energie dopo gli allenamenti sui pattini e le sessioni in bicicletta. Pasta e riso fanno infatti parte della sua alimentazione quotidiana e vengono inseriti in modo equilibrato all’interno del piano nutrizionale. A dimostrazione di questo approccio, nei mesi precedenti alle Olimpiadi del 2026, Arianna aveva condiviso sui social una particolare ricetta: una pasta a forma dei cinque cerchi olimpici con zucchine e salmone. Un piatto simbolico che rappresentava il legame tra alimentazione, preparazione atletica e sogni sportivi. La campionessa mette un impegno costante nel seguire il suo regime alimentare, per essere sempre in forma.

Dieta Arianna Fontana: una dieta con qualche sgarro

Anche una fuoriclasse come Arianna Fontana sa concedersi qualche sfizio. Tra gli alimenti che ama maggiormente ci sono la pizza e il cioccolato, consumati senza eccessi ma senza sensi di colpa. Un posto speciale lo occupa però il tiramisù, uno dei suoi dolci preferiti. Spesso lo prepara insieme al marito e allenatore Anthony Lobello, con cui condivide non solo la carriera sportiva ma anche momenti di relax lontano dalle competizioni.

La dieta della campionessa dimostra come il segreto non sia l’eliminazione di intere categorie alimentari, ma il giusto equilibrio tra nutrienti, recupero e piccoli piaceri. Una filosofia che le ha permesso di mantenersi ai massimi livelli per oltre vent’anni e di continuare a scrivere pagine importanti nella storia dello sport italiano.