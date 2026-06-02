BigMama si è mostrata ai fan molto dimagrita. La cantante ha ricevuto diversi commenti positivi, ma anche negativi, ma ha sempre voluto lasciare messaggi di body positività. Ma come ha fatto a dimagrire in questo modo?

Dieta di BigMama, la cantante è dimagrita: alimentazione seguita e allenamento fisico

BigMama non ha mai voluto condividere dettagli specifici sulla dieta che segue, ma negli ultimi mesi è apparsa particolarmente dimagrita. La cantante ha spiegato di seguire un percorso di salute personalizzato, con un’alimentazione sana e bilanciata, ma senza rinunce eccessive. Ha sempre manifestato una grande passione per la cucina campana e a certi piatti proprio non vuole rinunciare. Nonostante questo, la sua alimentazione è seguita da esperti e comprende tutti i nutrienti fondamentali per il corpo. Inoltre, segue un percorso di terapia per migliorare il rapporto con il cibo e con se stessa.

BigMama si dedica anche all’attività fisica, oltre che a un’alimentazione controllata. L’artista ha dichiarato di frequentare regolarmente la palestra, per mantenersi in forma anche in vista dei concerti che deve affrontare. Ha avuto una grande trasformazione fisica, arrivando a perdere circa 30 kg del suo peso. Il punto fondamentale, per lei, è sempre quello di accettare se stessi e di ascoltare il proprio corpo e coccolarlo, con grande positività.

Dieta BigMama: la malattia e la body positivity



BigMama ha affrontato un momento molto delicato nel suo passato. A 23 anni le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, che ha dovuto affrontare con dodici cicli di chemioterapia. Anche per questo motivo è sempre seguita da medici, che si occupano anche della sua alimentazione e le danno consigli per uno stile di vita sano. La cantante in passato ha raccontato che la malattia le ha insegnato a mettere se stessa al primo posto, sia per quanto riguarda il corpo che la mente.

BigMama è sempre stata una sostenitrice della body positivity. Ha sempre lanciato il messaggio di accettare il proprio corpo e se stesse, con tutte le proprie caratteristiche. In diverse occasioni ha affrontato gli hater. “Se non vi piaccio io cambiate canale. Se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi. Ma fateci vivere. Che ne sapete della mia storia?” ha dichiarato al Concertone del Primo Maggio. E anche sui social ha sempre voluto far sentire la sua voce, rispondendo spesso alle persone che la criticavano per il suo corpo. Non le sono neanche piaciuti molto i complimenti ricevuti per il suo dimagrimento, perché non vuole far passare il messaggio che per essere belli bisogna per forza avere un determinato aspetto fisico.