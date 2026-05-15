Emma Marrone si è mostrata in perfetta forma fisica sui social e tutti hanno notato che è dimagrita. Non sono mancati gli attacchi social e le insinuazioni, ma non è la prima volta che la cantante è vittima di body shaming e si ritrova a doversi difendere da accuse assurde. Il suo miglioramento fisico è dovuto alla dieta e all’allenamento.

La dieta di Emma Marrone: cosa mangia la cantante?

Emma Marrone ha mostrato una forma fisica perfetta in uno degli ultimi scatti pubblicati sui social. Grazie alla dieta e all’allenamento è riuscita a dimagrire e lo scatto sensuale non è passato inosservato. Emma Marrone ha sempre dichiarato di essere una buona forchetta. Le piace molto mangiare e le piace anche cucinare. Non segue una dieta precisa e ferrea, perché le piace concedersi qualche sfizio, ma soprattutto ultimamente sta molto attenta a seguire un’alimentazione sana.

La cantante segue un regime alimentare equilibrato, puntando su cibi sani, ma senza troppe pressioni e senza perdere la bellezza di sedersi a tavola e mangiare davvero. Non dice di no neanche al dolce a fine pasto ed è sempre stata molto sincera e spontanea nel parlare della sua passione per il cibo. Per mantenersi in forma non serve per forza una dieta super rigida, ma semplicemente seguire un’alimentazione equilibrata, facendo attenzione alle quantità e senza mettere da parte il gusto. Emma, per occuparsi del suo corpo, si dedica anche all’attività fisica.

Dieta di Emma Marrone: la cantante punta sull’attività fisica

Essendo davvero una buona forchetta, Emma preferisce non rinunciare a qualche pasto in più, ma dedicarsi in modo costante all’attività fisica. Un modo speciale per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. La cantante balla molto, sia a casa, come lei stessa ha dichiarato, che sul palco dei suoi tour, insieme al suo corpo di ballo. Si allena molto per prepararsi ai suoi concerti e già questo la aiuta a mantenersi in forma.

Come ha mostrato in diverse occasioni sui social, inoltre, si dedica spesso alla palestra. Allena il suo corpo ascoltando musica e si dedica al suo benessere fisico, cercando anche di rilassarsi e divertirsi. I suoi allenamenti sono intensi e costanti. Si basano su pesistica, vogatore, cyclette, corpo libero e anche boxe. Questo si va ad aggiungere ai duri allenamenti di preparazione per i suoi concerti.

Emma Marrone e la dieta: la polemica sui social e il body shaming

La foto pubblicata da Emma Marrone su Instagram ha ricevuto dei commenti fuori luogo, con insinuazioni che hanno fatto arrabbiare la cantante. “Ozempic?” ha scritto un utente, lasciando intendere che Emma sia dimagrita grazie all’uso del farmaco nato per trattare diabete di tipo 2. “No cucciola allenamento e piano alimentare, lo stavo aspettando un commento da str**za. Sei arrivata prima, brava” ha risposto subito Emma, per difendersi.

Non è la prima volta che Emma Marrone è vittima di body shaming. La cantante ha sempre dichiarato di accettare il suo corpo per quello che è, soprattutto dopo tutto quello che ha passato e la forza che ha dimostrato, ma si sa che gli haters sono sempre dietro l’angolo, pronti ad attaccare. Emma è bellissima, lo era prima del recente dimagrimento e lo è ora, e la dieta e l’allenamento a cui si sta dedicando la stanno aiutando a mantenere il suo benessere psico-fisico.