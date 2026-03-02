Ieri sera è andato in onda il tradizionale appuntamento con il DietroFestival, che ci ha mostrato tutti i retroscena di Sanremo 2026.

Cosa è accaduto al DietroFestival

Ieri sera è tornato il DietroFestival, il tradizionale appuntamento che mostra i segreti e i retroscena del Festival di Sanremo. Quest’anno sono stati diversi i momenti che non sono passati inosservati e che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Prima tra tutte la frecciata che Fedez ha lanciato in finale ai colleghi dello scorso anno. Il rapper, che si è classificato al quinto posto con Marco Masini, ha infatti affermato: «Molto meglio i finalisti di quest’anno che quelli dello scorso anno: ognuno si faceva i ca**i suoi».

Ma non è finita qui. Poco prima della sfilata sul Green Carpet, Elettra Lamborghini ha raccontato alle telecamere del DietroFestival di aver fatto la pipì in un cestino. Giustificandosi, con la sua solita ironia, la cantale di Voilà ha affermato: «Non sapevo dove farla, vabbè tanto era poca».

Sempre la Lamborghini è stata anche protagonista di un altro momento che ha fatto discutere. Elettra infatti si è infatti arrabbiata nel backstage durante la prima serata del Festival. I vestiti delle ballerine sono infatti misteriosamente spariti e così l’artista, su tutte le furie, ha dichiarato: «Sono nude, sto nera».

Problemi tecnici per Belen

Nel corso della terza serata di Sanremo 2026 a salire sul palco a sorpresa durante l’esibizione di Samurai Jay è stata Belen Rodriguez. La showgirl tuttavia ha sbagliato l’attacco della sua frase, sfalsando il lip sync. Ma cosa è accaduto dunque in realtà? A svelarlo sono state le telecamere del DietroFestival. Tornata nel backstage, Belen ha infatti affermato: «Non sentivo un ça**o». Immediato l’intervento di un tecnico, che ha affermato: «Perché non hai voluto mettere gli in-ear. È andata benissimo, se mettivi gli in-ear sentivi».

Problemi anche per le Bambole di Pezza. Qualcuno ha infatti pestato il vestito della cantante Martina Cleo Ungarelli, che ha sbottato affermando: «Ca**o però un po’ di attenzione».

Insomma non sono mancati incidenti e risate nel backstage del Festival, che anche quest’anno è stato un grande successo.

