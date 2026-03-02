Rivelati i risultati delle tre giurie di Sanremo 2026: ecco i dati sera dopo sera e come Sal Da Vinci è arrivato alla vittoria.

I dati delle giurie di Sanremo 2026

Nelle ultime ore sono stati rivelati i risultati delle tre giurie di Sanremo 2026. Andiamo dunque ad analizzarli e capiamo cosa è accaduto sera dopo sera e come Sal Da Vinci ha portato la vittoria a casa.

Nel corso della prima puntata, durante la quale abbiamo ascoltato tutte le 30 canzoni in gara, a votare è stata solamente la sala stampa. Al termine della diretta arriva la prima Top5, che vede protagonisti, in ordine: Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini ed infine Arisa. In questa prima fase Sal Da Vinci è solamente al sesto posto.

A votare durante la seconda serata di Sanremo 2026 sono le radio e il televoto. Ad esibirsi sono 15 dei Big in gara e al termine della puntata troviamo la seguente classifica: Nayt al primo posto, seguito da Fedez e Masini, Ermal Meta, Tommaso Paradiso e LDA e Aka7even. Per le radio, la preferita della serata è Ditonellapiaga, che al televoto è pero solamente settima. Per il pubblico da casa invece al primo posto c’è proprio Nayt, con il 13,94%. Al giovane artista seguono Fedez & Masini con l’11,48% ed Ermal Meta, con il 10,7%.

Nel corso della terza serata a votare sono sempre le radio e il televoto e stavolta a salire sul palco sono i restanti 15 Big in gara. Al termine della diretta abbiamo la seguente classifica: Sal Da Vinci al primo posto, seguito da Arisa, Sayf, Luchè e Serena Brancale. In questo momento il futuro vincitore del Festival è primo al televoto con il 20,87% dei voti.

Aggregando le classifiche della seconda e della terza serata, si giunge alla seguente cinquina: Sal Da Vinci, Arisa, Sayf, Nayt e Fedez e Masini.

I dati della finale

Ma cosa è accaduto durante la finale di Sanremo 2026? Andiamo a scoprire tutti i risultati. Al termine delle votazioni, le tre giurie sembrano avere ancora pareri discordanti. Per la sala stampa infatti la Top5, in ordine, è composta da: Fulminacci, Ditonellapiaga, Arisa, Sayf e Serena Brancale. Per le radio invece troviamo: Ditonellapiaga, Fulminacci, Sayf, Levante e Tommaso Paradiso. In questa fase, per entrambe le giurie, Sal Da Vinci è al sesto posto.

Il televoto tuttavia premia proprio l’artista partenopeo, con il 13,15% dei voti. A seguire troviamo Arisa con l’11,04% dei voti, Sayf con il 10,94% dei voti, Ditonellapiaga con il 6,6% dei voti e Fedez e Masini con il 5,79% dei voti.

Sommando i voti delle tre giurie, si arriva alla Top5 in ordine: Sal Da Vinci, Arisa, Sayf, Ditonellapiaga e Fedez e Masini.

Come ha fatto Sal Da Vinci a vincere Sanremo 2026

Ma come ha fatto dunque Sal Da Vinci a vincere Sanremo 2026 e cosa è accaduto nella seconda parte della finale?

Dopo la proclamazione della Top5, le tre giurie sono richiamate a votare per scegliere il vincitore del Festival. In questo caso per la sala stampa al primo posto troviamo Ditonellapiaga. Dopo la cantante troviamo Arisa, Sayf, Sal Da Vinci e Fedez e Masini. Anche per le radio al primo posto c’è Ditonellapiaga, seguita da Sal Da Vinci, Sayf, Fedez e Masini e Arisa.

Per il televoto invece troviamo Sayf al primo posto con il 26,40%. A seguire c’è Sal Da Vinci con il 23,56%, Arisa con il 19,23%, Ditonellapiaga con il 18,93% e Fedez e Masini con l’11,85%.

Unendo i voti delle tre giurie Sal Da Vinci si trova al primo posto e viene proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il 22,2% dei voti. Al secondo posto c’è Sayf con il 21,9%. Sul gradino più basso del podio c’è Ditonellapiaga con il 20,6%. Seguono Arisa con il 17,9% e Fedez e Masini con il 16,5%.

