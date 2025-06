In queste ore in rete si è sparsa una notizia che sta già facendo discutere: Diletta Leotta entra nel cast della nuova stagione di Don Matteo. La conduttrice dovrebbe apparire in uno dei prossimi episodi della celebre serie tv.

Diletta Leotta sarà in Don Matteo

Sono ormai anni che Diletta Leotta è una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo. Col passare degli anni la conduttrice si è messa alla prova con diverse esperienze e solo qualche mese fa le è stata affidata la nuova edizione de La Talpa. Pur non avendo sfondato negli ascolti, la presentatrice è riuscita a convincere la grande maggioranza dei telespettatori e di certo ha dimostrato di essere una professionista. Nel mentre nelle ultime ore il nome della Leotta è tornato al centro dell’attenzione, per via di un’indiscrezione che sta già facendo chiacchierare il web intero. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo.

Stando a quanto fa sapere Vanity Fair, sembrerebbe che Diletta sia entrata nel cast della nuova stagione di Don Matteo, la celebre serie tv in onda su Rai 1. Secondo quanto riferito, la conduttrice dovrebbe apparire in uno dei nuovi episodi della fiction e reciterà al fianco di Raoul Bova. Dopo l’addio Terence Hill è stato infatti proprio l’amato attore a diventare protagonista della serie, che da ormai innumerevoli anni tiene compagnia al grande pubblico.

LEGGI ANCHE: Cesare Cremonini parte in tour ma il palco fa discutere per la sua forma

Come in molti sapranno, non si tratta del debutto da attrice per Diletta Leotta. In passato infatti abbiamo visto la conduttrice nel film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale? al fianco di Christian De Sica e Alessandro Siani. Adesso dunque la presentatrice si metterà alla prova con questa nuova esperienza e di certo ne vedremo di belle.

La nuova stagione di Don Matteo andrà in onda come sempre su Rai 1 nei prossimi mesi e senza dubbio anche stavolta non mancheranno le emozioni.