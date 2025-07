La battaglia legale tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia si è conclusa come noto con l’assoluzione dell’ex tronista di Uomini e Donne. Mario Serpa, che in passato ha avuto attriti con l’autrice del dating show, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare a una stoccata al veleno sui social. Cosa ha detto.

Mario Serpa, la stoccata al veleno

Non è proprio riuscito a trattenersi Mario Serpa sui social, dopo quanto successo. La battaglia legale durata anni tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia infatti si è conclusa appena nei giorni scorsi con la vittoria da parte dell’ex tronista, che è stata assolta dal Tribunale e sui social ha raccontato i motivi che avrebbero spinto l’autrice di Uomini e Donne a denunciarla.

L’ex corteggiatore del dating show di Canale 5 non ha potuto non intervenire e l’ha fatto con un commento particolarmente pungente dopo la sconfitta legale di Raffaella Mennoia, con la quale in passato ci sono stati degli scontri a distanza.

Mario Serpa ha condiviso un video, su cui ha scritto una didascalia velenosa d’accompagnamento: “Miss Redazione adesso farà fuori tutti i suoi avvocati come fossero stagisti.”

Storia Instagram Mario Serpa

Il commento da parte di Mario Serpa ha diviso parecchio i fan di Uomini e Donne o comunque gli utenti che hanno sempre seguito il programma. C’è chi ha trovato ironiche le sue dichiarazioni e chi, invece, pensa sia stato fuori luogo.

La reazione di Raffaella Mennoia in tutto questo? L’autrice ha preferito concentrarsi sul lavoro piuttosto e festeggiare l’importante successo raggiunto dalla prima puntata di Temptation Island, tornato in TV in prima serata su Canale 5 questo giovedì. Sui suoi social infatti ha ringraziato tutti per l’immenso lavoro di squadra volto, che gli ha permesso così di conquistare questi risultati. Ma repliche a Mario Serpa o Teresa Cilia nemmeno l’ombra. Almeno per adesso.