In attesa di conferme dai palinsesti Mediaset, sono emersi rumor sui possibili primi gieffini contattati per l’edizione speciale del Grande Fratello Gold. Ecco chi potrebbe tornare nella Casa più spiata d’Italia.

I primi nomi per il Grande Fratello Gold

Mentre si parla di un possibile slittamento del Grande Fratello a ottobre e alla possibilità di due edizione Nip (con la conduzione di Simona Ventura) e Gold (con Alfonso Signorini), sono emersi anche i possibili partecipanti che animeranno la Casa più spiata d’Italia. Nessuna certezza, è chiaro, ma è cominciato il toto nomi dei protagonisti. Tra possibili nuovi triangoli ed ex volti di Uomini e Donne, qualcuno ha avanzato anche i nomi di alcune concorrenti donne.

Nello specifico si parla non solo di Cristina Plevani, recentemente vincitrice de L’Isola dei Famosi. Sono emersi anche quelli di Sophie Codegoni e Dayane Mello, che sono state protagoniste di due edizioni differenti del Grande Fratello. A parlare di loro è LorenzoPugnaloni.it che, a domanda diretta di alcuni utenti ha risposto:

“Anche per lei si starebbe pensando di richiamarla per il GF Gold, ha una ‘bella’ (importante) storie (recente) da raccontare”, ha scritto in prima battuta Pugnaloni sull’ex tronista di Uomini e Donne.

In seguito qualcun altro ha rilanciato con il nome di Dayane Mello, sottolineando che sarebbe “stupendo” rivederla nei panni di concorrente. Anche in questo caso Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che “anche per lei l’intenzione di chiamarla c’è”.

Storie Instagram sul Grande Fratello – Lorenzo Pugnaloni

Due nomi certamente forti e interessanti per un ritorno nella Casa del Grande Fratello. C’è da dire però che con una bambina piccola Sophie Codegoni è complicato possa accettare, così come sembra difficile la strada per arrivare a Dayane Mello, che in più occasioni ha ribadito di avere già fatto il reality show. Ma mai dire mai! Chissà non possano esserci sorprese. Al momento nessuna delle due si è esposta a riguardo, ma sarebbe curioso scoprire cosa ne pensano.