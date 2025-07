In un’intervista Alfonso D’Apice, che ben conosce le dinamiche del reality delle tentazioni, non ha risparmiato delle critiche ad Alessio, fidanzato dell’ultima edizione di Temptation Island.

Alfonso D’Apice critica ad Alessio di Temptation Island

Le coppie di Temptation Island hanno già attirato l’attenzione del pubblico e anche i vecchi partecipanti come Alfonso D’Apice sembrano essere incuriositi dalle nuove dinamiche del reality televisivo.

Il napoletano, che recentemente abbiamo visto nella Casa del Grande Fratello, ha rilasciato un’intervista a Coming Soon dove ha affrontato anche la questione Temptation Island. Alfonso D’Apice ha ammesso di seguire il programma che gli ha dato notorietà e ha detto la sua su alcune dinamiche, dicendosi allibito dai modi di fare di Alessio, uno dei fidanzati.

Alfonso D’Apice, come potete vedere nelle prossime righe, si è detto piuttosto contrariato dall’atteggiamento del protagonista del programma di Filippo Bisciglia:

“Sì, lo sto seguendo e sono rimasto allibito dal comportamento di Alessio. Ha detto che si è studiato il programma e che questa era l’occasione della sua vita…vorrei capire cosa si è studiato? A Temptation regna la verità quindi non capisco proprio…Per il resto ho visto tutti ragazzi semplici, bei tentatori e tentatrici”.

Nel suo discorso poi Alfonso D’Apice ha aggiunto di essere legatissimo a Temptation Island e al suo conduttore Filippo Bisciglia, che ha definito “il numero uno”. Per lui peraltro il presentatore non è uno qualsiasi, ma diventa un amico e bravissimo consigliere all’interno del programma:

“Lui è molto empatico, cerca sempre di aiutarti e farti ragionare. È una persona di cuore. Per me è stato fondamentale sia prima che dopo la mia esperienza”, ha concluso Alfonso D’Apice che è stato però piuttosto nel dire quello che pensa su Alessio, uno dei fidanzati protagonista della prima puntata e a quanto pare anche del secondo appuntamento in onda giovedì prossimo.