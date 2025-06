Dopo essere stato protagonista a L’Isola dei Famosi, per poi decidere di ritirarsi dal gioco, un naufrago molto discusso di quest’ultima edizione ora sogna di partecipare al Grande Fratello, tanto da lanciare un appello ad Alfonso Signorini: “Se vogliono persone vere, mi deve prendere”

Un naufrago si candida per il Grande Fratello

Dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi (nonostante il ritiro per la troppa fame), c’è chi ha già in mente il prossimo traguardo: la Casa del Grande Fratello. In un’intervista a Coming Soon, l’ex naufrago Nunzio Stancampiano ha espresso apertamente il suo desiderio di entrare nel cast del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

“Io sono pronto per il Grande Fratello! Per me sarebbe un sogno, è un programma che mi piace tanto. Quest’anno l’ho seguito tantissimo. Se non ci fosse stato Lorenzo, sarebbe stato noioso. Lui ha dato tanto al programma, io lo guardavo per lui perché ha un carattere simile al mio, senza filtri e senza copioni.

Mi è piaciuto tanto anche Alfonso, ma il vero protagonista è stato Lorenzo. Creava dinamiche vere, nel bene e nel male. Io porterei un po’ di ritmo e di allegria, verità. Se vogliono persone vere e una stagione positiva, Signorini mi deve tenere in considerazione”.

Un appello spontaneo e diretto, come spesso Nunzio Stancampiano ha abituato, che si propone come concorrente autentico, capace di dare energia e trasparenza a una trasmissione come il Grande Fratello.

Esclusa invece, almeno per ora, la possibilità di partecipare a Temptation Island:

“No, non fa per me. Io lo seguo, mi piace tanto il programma, ma non ci riuscirei proprio a fare il tentatore”, ha ammesso Nunzio Stancampiano, che invece tornerebbe volentieri ad Amici da professionista se ci fosse occasione.

Una posizione netta, che conferma la voglia di autenticità e la ricerca di un contesto più vicino al suo modo di essere. Ora non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini raccoglierà l’invito di Nunzio Stancampiano per il Grande Fratello.