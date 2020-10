Chi è il Divino Otelma? Moglie, figlio, lauree e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Divino Otelma, da chi è, alla moglie, al figlio, alle lauree conseguite, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è il Divino Otelma

Nome e Cognome: Marco Amleto Belelli, in arte Divino Otelma

Data di nascita: 8 maggio 1949

Luogo di Nascita: Genova

Età: 71 anni

Altezza: 170 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: personaggio televisivo

Fidanzato: il Divino Otelma è single

Figli: il Divino Otelma non ha figli

Tatuaggi: il Divino Otelma non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @divino_otelma_ufficiale

Biografia e lauree

Il Divino Otelma, pseudonimo di Marco Amleto Belelli, nasce a Genova l’8 maggio 1949.

Tutto ciò che sappiamo del Divino è che da ragazzo frequenta il liceo classico “Cristoforo Colombo” di Genova. Successivamente nel 1965 si iscrive alla Giovane Italia e fonda l’Organismo rappresentativo studentesco del Liceo-Ginnasio, insieme a Diego Meldi. Nel 1967 si iscrive alla Democrazia Cristiana, diventando delegato giovanile della sezione “Alcide De Gasperi” e poi in seguito consigliere di quartiere. Come se non bastasse ricopre anche l’incarico di presidente provinciale e di consigliere nazionale di Genova del Movimento Cristiano Lavoratori.

Nel 1975 il Divino Otelma si laurea in Scienze Politiche all’Università di Genova e vince una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri che gli consente di studiare presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano. Per di più prende anche una seconda laurea in Storia con tesi sulle Teorie millenaristiche sulla fine dei tempi. Ma non solo. Il Divino ha infatti ben 6 lauree, ottenute nel corso degli anni.

Vediamo ora cosa c’è da sapere della sua vita privata.

Divino Otelma moglie e figlio

Della vita privata del Divino Otelma non si hanno molte informazioni. In molti si chiedono se il mago abbia una moglie e un figlio. Tuttavia la risposta è negativa.

Ma scopriamo ora dove poterlo seguire su Instagram.

Dove seguirlo su Instagram e YouTube

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con il Divino Otelma possono seguire con semplicità il mago tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

Sul noto social il Divino ha già raggiunto un discreto numero di seguaci.

Su Instagram il Divino Otelma condivide con il suo pubblico tutti i momenti più belli della sua quotidianità, della sua vita privata e tutto il suo sapere. Ma non solo. Il mago ha anche un canale YouTube, tramite il quale pubblica video durante compie dei riti mistici.

Ma scopriamo ora tutto sulla sua carriera.

Divino Otelma carriera

La carriera del Divino Otelma inizia nel 1977, quando intraprende la strada del mago. A quel punto Belelli inizia a partecipare a diverse trasmissioni televisive, fra cui Odiens, il Maurizio Costanzo Show, Porta a Porta, L’isola dei famosi. Marco afferma di credere nella reincarnazione, di incarnare Dio in persona, e per questo motivo fa uso del plurale maiestatico. Come se non bastasse il Divino ha più volte dichiarato di essere stato precedentemente un sacerdote di Atlantide, faraone donna d’Egitto e sacerdote romano appartenente ai Quindecemviri sacris faciundis.

Nel 1991 il mago fonda il partito Europa 2000. Si presenta in due collegi alle politiche del 1992, con un programma fondato sull’abolizione della legge Merlin e sulla lotta ai privilegi della classe politica. La vera svolta per la sua carriera avviene però nel 2004, quando partecipa al reality show El castillo de las mentes prodigiosas, trasmesso sulla rete televisiva spagnola Antena 3.

Nel 2005 il Divino Otelma debutta anche nel mondo della musica, grazie alla pubblicazione del suo primo album, Il CD divino, contenente 15 canzoni, tra cui Prendi la fortuna. Il pezzo in questione viene proposto alla commissione selezionatrice del Festival di Sanremo 2004 senza venire ammessa alla kermesse musicale.

La partecipazione a L’Isola dei Famosi

Nel 2012 il Divino Otelma partecipa al reality show di Rai 2 L’isola dei famosi, condotta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, venendo eliminato nel corso dell’ottava puntata con il 57% dei voti.

Nel 2019 torna a partecipare al reality show, che stavolta va in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Tuttavia la sua permanenza stavolta ha breve durata.

Nel corso della seconda puntata infatti a causa di una brutta caduta, causata accidentalmente da Francesca Cipriani, il Divino Otelma si ferisce ed è costretto al ritiro.

Il Divino Otelma querela Francesca Cipriani

Nonostante sia passato molto tempo dall’incidente a L’Isola dei Famosi, sembrerebbe che il Divino Otelma non abbia dimenticato l’accaduto. Inaspettatamente infatti nell’ottobre 2020 Francesca Cipriani, nel corso di un’intervista per RTL 102.5, ha svelato di aver ricevuto una querela dal mago, che pare voglia portarla in tribunale.

Questo il lungo sfogo della Cipriani in merito:

“Il mago Otelma mi vuole trascinare in Tribunale. Mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata; è stato un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto. Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto. L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata”.

Cosa accadrà dunque? Il Divino Otelma querelerà davvero Francesca Cipriani? Non resta che attendere per scoprirlo.

