Arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Domenica In, in partenza su Rai 1 a settembre: cosa potrebbe accadere

A settembre su Rai 1 partirà la nuova edizione di Domenica In e nelle ultime ore sono emerse le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere e su chi potrebbe affiancare Mara Venier.

Le prime news su Domenica In

Domenica In si è appena concluso, tuttavia l’attenzione è già rivolta alla prossima edizione del celebre programma Rai, che partirà a settembre sul primo canale. Già tante sono le voci di corridoio e solo di recente si è anche parlato di un possibile addio di Maria Venier. La conduttrice infatti ha chiuso la trasmissione con un discorso che ha preoccupato i fan, tuttavia le speranze di un suo ritorno sembrerebbero essere molto alte. Per la prossima stagione però, in vista anche dei festeggiamenti dei 50 anni dalla prima puntata, si starebbero pensando a delle importanti novità.

Si parla infatti di un cast allargato e ad essere coinvolti potrebbero essere diversi volti noti dello spettacolo. Solo di recente si è fatto largo in rete il nome di Gabriele Corsi. Stando a quanto si mormora, il conduttore avrebbe ottime chance di affiancare Mara Venier e di certo il suo arrivo potrebbe portare una ventata di aria fresca. Ma non solo. A spuntare è stato anche il nome di Cristiano Malgioglio, che tuttavia pare aver declinato l’offerta per non rinunciare a Tale e Quale Show e ad Amici di Maria De Filippi. Ma non è ancora finita.

Secondo quanto riferisce Hit, ad arrivare nel cast del prossima edizione di Domenica In al fianco di Mara Venier potrebbe esserci anche Riccardo Rossi. Attualmente però la Rai non ha ancora confermato le voci di corridoio e solo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.

A breve infatti verranno presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva e finalmente scopriremo cosa accadrà e quali saranno le novità in programma.