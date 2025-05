Il “no” che Malgioglio avrebbe detto a Domenica In per Amici

Secondo i rumor Malgioglio avrebbe rinunciato alla co-conduzione di Domenica In per non creare sovrapposizioni con Amici, programma a cui è molto legato. Lo riferisce La Repubblica. Intanto, la trasmissione Rai prepara una nuova edizione con conduzione corale, tra cui spicca il nome di Gabriele Corsi.

Malgioglio e il “no” a Domenica In

Il toto-nomi attorno alla nuova edizione di Domenica In (che vedrà certamente Mara Venier) continua a far parlare il mondo dello spettacolo. Dopo l’ipotesi Gabriele Corsi, anche il nome di Cristiano Malgioglio era emerso tra i possibili protagonisti della conduzione corale del programma domenicale di Rai 1.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, la presenza di Malgioglio sembra ormai da escludere. Il motivo? Una scelta di cuore e di coerenza: l’artista, stando alle indiscrezioni, avrebbe preferito non accettare la proposta. Questo per rispetto del legame professionale e umano con Maria De Filippi e con Amici, il talent show di Canale 5 che va in onda nello stesso periodo di Domenica In, ovvero tra l’autunno e la primavera. Accettare l’offerta Rai avrebbe comportato un conflitto diretto tra i due programmi.

Malgioglio, comunque, non resterà lontano dal piccolo schermo. Il cantautore, che a Verissimo ha annunciato le nozze, è stato confermato tra i giurati della prossima edizione di Tale e Quale Show, lo show del venerdì sera di Carlo Conti, insieme a Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Intanto, Domenica In si prepara a celebrare i 50 anni di messa in onda con importanti novità. Come rivelato da Mara Venier durante il Festival della TV di Dogliani, si sta lavorando a una nuova formula con una conduzione condivisa: alcuni “amici” affiancheranno la conduttrice storica per rinnovare l’amatissimo show.

Tra i nomi ancora in corsa resta quello di Gabriele Corsi, reduce dal successo ottenuto alla conduzione dell’Eurovision Song Contest. Stando alle ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe già in una fase avanzata. Ma staremo a vedere. C’è ancora tempo per decidere!