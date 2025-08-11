Rumor di questa mattina sostengono che Domenica In nella prossima stagione potrebbe avere non solo Mara Venier e i già menzionati Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Ora spunta anche il nome di Teo Mammucari, a cui sarebbe stata avanzata una proposta.

Domenica In, Teo Mammucari tra i co-conduttori?

Su Il Messaggero si leggono delle nuove notizie per quel che riguarda la nuova edizione di Domenica In. Ebbene se non è andato a buon fine l’arruolamento di Gabriele Corsi, annunciato durante i palinsesti Rai con un inaspettato cambio di rotta nei giorni a seguire, si è parlato di altre opzioni. Oltre a Enzo Miccio e Tommaso Cerno, entrambi graditi da Mara Venier, ora sarebbe spuntato un altro nome.

A Domenica In, con il benestare della conduttrice, potrebbe arrivare anche Teo Mammucari. Almeno questo il nome fatto da il quotidiano in queste ultime ore. In questo momento c’è da dire che il presentatore è impegnato con le riprese de Lo Spaesato, format Rai che vede il suo ritorno in prima serata. ma secondo quando informa il giornale

Teo Mammucari quindi, secondo i rumor, pare stia valutando seriamente la proposta di affiancare Mara Venier a Domenica In. Al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni e non vi è nulla di certo. Quindi prendiamo con le pinze quanto emerso in rete.

Sta di fatto che la situazione si sta facendo via via sempre più interessante. Dunque l’opzione di una conduzione corale che sembrava essere scartata, potrebbe in realtà diventare reale. Per ora l’azienda non si è esposta sulla questione legata a Domenica In, ma l’ha fatto invece con un comunicato rivolto a conduttori e personale Rai per un’altra faccenda (QUI tutti i dettagli).

Attendiamo intanto news ufficiali su Domenica In. Sarà Mara Venier in solitaria o accanto a lei ci saranno altri volti?