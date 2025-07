Poche ore fa la Rai ha annunciato con un comunicato l’uscita di scena di Gabriele Corsi da Domenica In. Ma chi prenderà il posto del conduttore dunque e chi affiancherà Mara Venier? Adesso pare arrivare la risposta definitiva.

Chi affiancherà Mara Venier a Domenica In?

Dopo giorni di indiscrezioni e voci di corridoio, ieri sera è arrivata l’ufficialità. Con una nota, la Rai ha annunciato l’uscita di scena di Gabriele Corsi dalla nuova edizione di Domenica In, in partenza a settembre. Come è noto, esattamente un mese fa il conduttore era stato annunciato ai Palinsesti come volto scelto per affiancare Mara Venier all’interno del fortunato programma del primo canale. Tuttavia adesso, per motivi non ancora ben chiari, Corsi ha deciso di fare un passo indietro e di abbandonare la trasmissione prima ancora dell’inizio. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista. La Direzione Intrattenimento Day Time Rai – nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale – gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione”.

Sui social in molti si sono iniziati a chiedere chi prenderà il posto di Gabriele Corsi a Domenica In e poco fa sembrerebbe essere arrivata la risposta definitiva. Stando a quanto fa sapere Affari Italiani, sembrerebbe che Mara Venier resterà da sola alla conduzione della trasmissione e che nessuno, a differenza di quanto annunciato in partenza, la affiancherà. Secondo il portale tuttavia potrebbero essere inserite “figure di contorno”, che tuttavia non andrebbero a togliere spazio alla presentatrice.

Nel mentre sui social è arrivata la reazione di Gabriele Corsi, che ha smesso di seguire il profilo di Mara Venier. La conduttrice, dal suo canto, non ha invece commentato quanto accaduto e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà rompere il silenzio.