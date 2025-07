Dopo Gabriele Corsi ecco chi sono i due nuovi nomi in lizza per Domenica In

A seguito del dietrofront di Gabriele Corsi a Domenica In, la Rai pare abbia proposto due nuovi nomi da affiancare a Mara Venier. Ecco di chi si tratta nel dettaglio.

Domenica In, spuntano due nuovi nomi

Dopo l’addio di Gabriele Corsi, la Rai non perde tempo e mette sul tavolo due nuovi nomi per affiancare Mara Venier nella prossima stagione di Domenica In: Enzo Miccio e Umberto Broccoli. A riportarlo sono Fanpage.it e L’Espresso, che rivelano come la direzione DayTime stia valutando profili capaci di arricchire e differenziare il programma senza stravolgerne l’identità.

Enzo Miccio sembra il candidato ideale per portare un po’ di freschezza al format. Già approvato su Rai 2 con Top – Tutto quanto fa tendenza, Miccio non sarebbe affatto sgradito a Mara Venier. La sua presenza potrebbe ravvivare il clima domenicale senza entrare in conflitto con la conduzione storica.

Diversa la situazione per Umberto Broccoli, nome ben conosciuto nei palinsesti Rai per la sua esperienza nel racconto della memoria televisiva. Broccoli potrebbe celebrare il 50° anniversario del programma. Tuttavia, su di lui ci sarebbero alcune perplessità.

LEGGI ANCHE: Helena Prestes e Javier Martinez sarebbero vicini alle nozze

L’esigenza di affiancare qualcuno a Mara Venier nasce dopo il clamoroso passo indietro di Gabriele Corsi, annunciato inizialmente come co-conduttore di Domenica In. Secondo il comunicato ufficiale Rai, la scelta sarebbe stata dovuta a “incompatibilità con altri progetti del presentatore”. Tuttavia, La Stampa messo in discussione questa versione, parlando di problemi economici alla base del dietrofront. Articolo condiviso dalla stessa Venier sul suo profilo Instagram. Il team di Corsi, infine, ha chiarito che “i soldi non c’entrano nulla” e che il conduttore avrebbe abbandonato il progetto dopo il cambio della linea editoriale.

In attesa di una conferma ufficiale, la Rai sembra intenzionata a mantenere Mara Venier al centro del format. Magari affiancandole figure che possano arricchire Domenica In senza rubare la scena. Enzo Miccio e Umberto Broccoli sarebbero due opzioni che l’azienda starebbe virando. Chi la spunterà?