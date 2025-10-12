Donatella Mercoledisanto è una delle protagoniste del Grande Fratello 2025. Sebbene in tanti pensano che sia nuova in questo mondo, ha già partecipato a due programmi TV. Non è quindi così nuova al mondo dello spettacolo.

Dove abbiamo già visto Donatella del Grande Fratello

Si è accesa l’attenzione sui protagonisti della Casa del Grande Fratello 2025, tra scontri accesissimi (alcuni anche troppo) e un ritiro momentaneo. In queste ore però si sta parlando anche di Donatella Mercoledisanto, una donna dal sorriso contagioso e dall’energia travolgente. Dietro la sua immagine da casalinga “comune”, si nasconde una storia ricca di amore, famiglia e…. televisione. Sì avete letto bene.

Donatella ha 46 anni, è originaria di Bari ed è sposata da ben trent’anni con il suo primo e unico grande amore, Andrea. Insieme hanno costruito una famiglia solida, con due figli, Antonio e Davide, che sono il suo grande orgoglio, come recita la sua scheda ufficiale sul sito del Grande Fratello.

La sua vita ruota attorno alla famiglia, che lei definisce “la sua forza e il suo rifugio”. Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare e a quanto si era convinti fino a questo momento, Donatella non è un volto del tutto nuovo al mondo dello spettacolo. Prima del Grande Fratello, infatti, l’abbiamo vista altrove.

Nel 2022, è apparsa su Rai 2 nel programma Nei Tuoi Panni, condotto da Mia Ceran. In quell’occasione, era ospite insieme al figlio Davide e ha raccontato il suo percorso di mamma giovanissima. Sullo schermo, la didascalia la presentava così: “Mamma a 16 anni e oggi regina della casa.”

Ma non è tutto. Nel 2024, Donatella ha fatto parte del muro dei giudici di 100% Italia, il quiz show condotto da Nicola Savino su TV8, dove è rimasta per l’intera stagione televisiva. Un’esperienza che le ha fatto prendere ancora più confidenza con le telecamere, prima di approdare al Grande Fratello.

Insomma, sebbene si presenti come una donna semplice e “di casa”, Donatella ha già avuto modo di farsi notare sul piccolo schermo. E ora, nella casa del Grande Fratello, è pronta a farsi conoscere ancora più nel profondo dai telespettatori.