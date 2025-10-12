Oggi durante il pomeridiano della domenica di Amici 25 abbiamo scoperto com’è andata la sfida di Anna. Tutti i dettagli e cosa è successo. Sarà riuscita a superare l’ostacolo?

Amici 25: com’è andata la sfida di Michele

C’era grande attesa per il pomeridiano di oggi di Amici 25. Nonostante le anticipazioni, il pubblico è sempre molto curioso di scoprire le esibizione e come se la cavano gli allievi davanti alle sfide a cui sono sottoposti.

Al centro della puntata, ovviamente, le maglie rosse (oggi ne sono state assegnate delle altre in trasmissione) ancora attive. Mentre infatti Matilde, Flavia e Frasa hanno già affrontato l’esame superandolo brillantemente, mancavano ancora Michele e Anna.

Ad aprire le danze la sfida di Anna ad Amici 25. A giudicare lo scontro tra l’allieva titolare e la sua sfidante Claudia è stata l’ex prof del talent show Maura Paparo.

Accolta in studio da diversi applausi, la giudice della sfida ha voluto subito andare dritta al punto. Per prima si è esibita Anna, sulle note di Sarò libera di Emma Marrone. La sua sfidante, invece ha portato sul palco una coreografia neoclassica.

Entrambe hanno colpito molto Maura Paparo. Si è trattato evidentemente di uno scontro ad armi pari, che ha messo non poco in difficoltà la giudice. La coreografa infatti non sapeva chi scegliere. Per un motivo o per un altro, infatti, ha trovato dei pregi in entrambe.

Dopo un’attenta riflessione, però ha deciso di lasciare il banco ancora ad Anna, che ha così riconquistato la sua maglia di Amici 25 e ha potuto riabbracciare i suoi compagni.

La sfida di Michele

Dall’altra parte non abbiamo visto la sfida del cantante, ma sappiamo com’è andata dalle registrazioni. Il ragazzo ha vinto la sfida con il suo avversario.

Durante il pomeridiano di Amici 25 abbiamo assistito a questo momento, giudicato da Wad. Michele ha cantato Glicine, mentre il suo rivale (di cui ora non sappiamo il nome) si è esibito sulle note di Ancora. Il giudice al termine delle esibizioni ha ridato la maglia a Michele.

La sua sfida sicuramente andrà in onda lunedì nel daytime.