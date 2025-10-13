Questa sera al Grande Fratello ci sarà il primo eliminato ufficiale dell’edizione: chi lascerà la Casa? Cosa dicono i sondaggi e quali sono le preferenze dei nostri lettori in queste prime settimane di messa in onda del reality.

Grande Fratello, l’eliminato secondo i sondaggi

Molti saranno gli argomenti affrontati questa sera durante la puntata del Grande Fratello. La conduttrice Simona Ventura avrà il suo bel da fare. Si parlerà senza dubbio dell’uscita improvvisa dalla Casa di Anita, ma anche del durissimo scontro tra Jonas e Omer, i quali sono quasi arrivati alle mani, fino ad altre discussioni e screzi tra concorrenti (o casalinghi come ama dire la conduttrice).

Altra cosa non certamente meno importante è scoprire chi sarà eliminato questa sera dalla Casa del Grande Fratello. Il televoto è ancora aperto, ma i sondaggi sembrano parlare chiaro. Ricordiamo che in nomination sono finiti Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari.

Novella2000.it la scorsa settimana ha aperto un sondaggio, chiedendo a voi lettori di votare e scegliere chi salvare. Oggi abbiamo finalmente i risultati. Ebbene, secondo le vostre preferenze, dovrebbe essere certamente salvo Omer Elomari con una percentuale del 56%.

Alle sue spalle, invece, Giulio Carotenuto che nei nostri sondaggi ha totalizzato il 24%. Fanalino di coda Matteo Azzali che si è fermato al 20%.

Ciò significa dunque che se dovesse andare davvero così, Matteo potrebbe essere il primo concorrente eliminato di questa edizione del Grande Fratello. Ricordiamo ovviamente che si tratta di un sondaggio e che solo stasera, con la chiusura del televoto e dati ufficiali, sapremo come andrà a finire e chi dovrà abbandonare ufficialmente il gioco.

Non ci resta quindi che attendere stasera la nuova puntata, la terza per l’esattezza, del Grande Fratello e scoprire chi sarà l’eliminato del programma e se ci saranno ribaltoni rispetto ai dati dei sondaggi.