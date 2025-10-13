L’ex gieffina storica Mascia Ferri ha rivelato di essere stata contattata dagli autori per rientrare nella Casa del Grande Fratello.

Le parole dell’ex del Grande Fratello, Mascia Ferri

In occasione del 25° anniversario del Grande Fratello, gli autori del reality più longevo della TV italiana hanno pensato a diverse idee per celebrare l’evento. Tra queste, anche un’edizione speciale chiamata “Grande Fratello Gold” o “All Stars”, con protagonisti gli ex concorrenti più celebri del passato. Sebbene il progetto non sia mai decollato, il team aveva iniziato a muoversi dietro le quinte. A confermare questo retroscena è stata una delle ex gieffine più amate di sempre.

Durante un’intervista rilasciata a Roberta Bezzi per il Corriere della Sera, l’ex concorrente Mascia Ferri – soprannominata “Panterona” – ha raccontato di avere ricevuto la chiamata direttamente dal team del Grande Fratello:

“Nei mesi scorsi sono stata contattata perché gli autori erano orientati a riportare dentro la Casa per una settimana i concorrenti di maggiore successo del passato. Era la loro idea.”

Alla fine, però, il progetto ha preso un’altra direzione: invece di farli rientrare nella Casa, sono stati scelti tre ex concorrenti come opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Nonostante la nostalgia, l’ex gieffina ha spiegato che oggi non sarebbe più disposta a rientrare come concorrente al Grande Fratello. “Non è il tipo di trasmissione per cui tornerei in tv ora come ora”, ha spiegato.

Tuttavia, c’è un reality a cui non direbbe di no: Pechino Express. Infatti, ha confessato di avere un sogno ben preciso: “Mi piacerebbe partecipare con Alessia Fabiani a Pechino Express. Di nuovo insieme in giro per il mondo.”

Oggi, l’ex protagonista del Grande Fratello lavora nel mondo della ristorazione con il marito e ha una vita famigliare stabile e felice. Ma non ha chiuso del tutto le porte alla TV. Dopo aver fatto parte della seconda, storica edizione del reality – insieme a nomi come Eleonora Daniele, Flavio Montrucchio e Filippo Nardi – resta ancora nel cuore di tantissimi fan.

Chissà se la rivedremo ancora nel piccolo schermo!