Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

L’assenza di Edoardo Donnamaria

L’11 maggio Alfonso Signorini a distanza di un mese ha festeggiato il suo compleanno in compagnia dei vipponi (non solo di quest’ultima edizione del GF Vip) e non solo. Tra i grandi assenti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, così come molti altri.

Sebbene Antonella Fiordelisi sia già intervenuta sull’argomento, non smettono i gossip a riguardo. L’influencer su Instagram per evitare si creassero pettegolezzi inutili ha esordito: “Purtroppo stasera non ci saremo”, facendo riferimento alla mancata presenza sua e di Edoardo Donnamaria. Nonostante ciò, però, la Fiordelisi ha promesso che appena tornerà a Milano recupererà la serata persa.

Poi Antonella Fiordelisi nel suo messaggio ha anche ringraziato il presentatore per aver fatto un po’ da Cupido con lei ed Edoardo Donnamaria: “Se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo”, ribadendo il bene che nutrono nei suoi riguardi.

Nelle scorse ore Amedeo Venza su Instagram è tornato sulla questione, spiegando quale dovrebbe essere il motivo che ha portato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a non presenziare: “I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Donnamaria) non avesse ricevuto l’invito e la sua fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare”, si legge dalla storia pubblicata sul noto social.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Edoardo Donnamaria

Questa l’indiscrezione lanciata. Secondo l’esperto di gossip quindi Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non sarebbero stati presenti per questo motivo. C’è da dire, però, che nessuno dei due ha confermato questa versione, da prendere dunque con le pinze.

Oltre a Donnamaria e Antonella, tra gli assenti anche George Ciupilan e Cristina Quaranta. Loro pare siano impegnati alle registrazioni di un programma in onda in autunno sulle reti Mediaset. Poi ancora Giovanni Ciacci, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Wilma Goich, Pamela Prati, Luciano Punzo e Daniele Dal Moro non sono comparsi all’evento.