Stando ai rumor delle ultime ore sembrerebbe che Alessandro Cattelan sia vicino dal debutto a Mediaset con il suo late show, dopo il mancato rinnovo in Rai. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

Alessandro Cattelan a Mediaset?

Grandi manovre in casa Mediaset. Dopo l’acquisto di Max Giusti, di cui si vocifera la possibilità della conduzione di un game show così come di Scherzi a Parte (fonte Fanpage.it), ora pare sia la volta di Alessandro Cattelan!

Dopo che la Rai ha deciso di non rinnovargli il contratto, cancellando così in automatico dalla propria programmazione Stasera c’è Cattelan, ecco che sembrano esserci delle novità importanti per il presentatore, come riportato da Bubino Blog.

Il late show infatti pare riavrà nuova vita in quel di Mediaset. La fonte precisa che non è ben chiara la destinazione tra Canale 5 o Italia 1, ma sarebbe prevista la seconda serata, con la formula che resta la stessa dai tempi di Sky. Ciò dunque confermerebbe quanto fatto di buono da Alessandro Cattelan nel suo format, nonostante i vari spostamenti di rete.

Come anticipato anche da Affari Italiani, dunque si arricchisce e prende forma il parterre di conduttori di Mediaset. Non solo Max Giusti e Simona Ventura, ora si parla anche di Alessandro Cattelan, pronto a fare del suo meglio. La notizia ancora non è stata ufficialmente confermata, dunque attendiamo risvolti.

In ogni caso pare proprio che Pier Silvio Berlusconi stia attuando una vera rivoluzione a Mediaset, con colpi di scena interessanti e nuovi acquisti tra i conduttori. E presto pare si aggiungerà anche Alessandro Cattelan.

Domani peraltro con la presentazione dei nuovi palinsesti scopriremo se effettivamente tutte queste indiscrezioni troveranno o meno conferme. Se così fosse la presenza di Alessandro Cattelan potrebbe rivelarsi un’altra curiosa svolta per Mediaset. In ogni caso per ora da parte dell’azienda le bocche sono cucite. Staremo a vedere!